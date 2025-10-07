Ejecutan deuda millonaria a Diego Armando Maradona en Bariloche: un homónimo del Diez en los tribunales

Las ejecuciones fiscales suelen ser causas ordinarias y de “plancha” en el fuero Contencioso Administrativo; salvo, claro, que el deudor se llame Diego Armando Maradona. Sí, un homónimo del Diez en Bariloche aparece como demandado en una causa iniciada por el ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro. La deuda es millonaria.

Según la sentencia monitoria de la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa (UJCA) N° 13, emitida el 6 de mayo de 2025, Diego Armando Maradona debe saldar el capital reclamado de $284.100,00, más los intereses y costas del proceso.

Cuánto debe pagar por la deuda millonaria Diego Armando Maradona, el homónimo del Diez

El tribunal resolvió llevar adelante la ejecución hasta que se realice el «íntegro pago» al Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La deuda total, sumada a los conceptos accesorios del juicio, supera el millón de pesos y se desglosa de la siguiente forma:

Capital reclamado: $284.100,00.

$284.100,00. Honorarios profesionales (de los Dres. Marcos Lucio Mendez): $420.203,00.

(de los Dres. Marcos Lucio Mendez): $420.203,00. Suma presupuestada provisoriamente para intereses y costas: $352.151,50.

La sumatoria de estos valores da como resultado la suma provisoria de $1.056.454,50. El juez autorizó el embargo sobre bienes de Maradona por ese monto para garantizar el cobro.

La resolución deja constancia del nombre completo y número de documento del ejecutado, pero deja entrever lo evidente: no existe ningún vínculo con el ídolo del futbol fallecido en 2020.

Cómo sigue el caso de Diego Armando Maradona, homónimo del Diez, y la multa millonaria

La sentencia habilita a librar mandamientos de embargo sobre los bienes del demandado, que pueden incluir inmuebles, automotores, cuentas bancarias, billeteras virtuales o sueldos. El fallo notificado al ejecutado le informa que cuenta con un plazo de cinco días para oponer las excepciones previstas en el Código Procesal Administrativo.

Además, el tribunal decretó que, en caso de desconocerse bienes o de que los mismos resulten insuficientes, se puede solicitar la inhibición general de Diego Armando Maradona para vender o gravar sus propiedades.

Más allá del dato anecdótico, el expediente refleja la mecánica del derecho público provincial. Cuando el Estado busca cobrar tributos o multas impagas, puede recurrir a un procedimiento abreviado denominado “sentencia monitoria”, siempre que exista un título que acredite deuda líquida, exigible y no cancelada.

Si el demandado no responde en los plazos previstos, la ejecución avanza directamente con las medidas de cobro. En este caso, la sentencia fue dictada meses atrás y el demandado ya fue notificado. De no haber presentado excepciones en tiempo y forma, la ejecución sigue su curso: congelamiento de activos, bloqueo de cuentas o cualquier otra medida que garantice el pago.

Desde 2023, el Poder Judicial de Río Negro implementó herramientas de inteligencia artificial para asistir en la redacción de sentencias monitorias.

El sistema coteja datos personales, verifica la validez de los títulos y genera un borrador que luego es revisado y firmado por magistrados. Según cifras oficiales, más de la mitad de las resoluciones del fuero contencioso se elaboran hoy con este método, especialmente las ejecuciones fiscales, donde el volumen de causas y la estandarización del procedimiento facilitan su aplicación.