El acusado por un crimen en Bariloche está en situación de calle

El juez Juan Pablo Laurence dio por formulados los cargos contra Hugo Andrade, acusado del homicidio de Pablo Andrés Rivera en la esquina de Onelli y Yastasto el último miércoles. Además, determinó un plazo de cuatro meses para la investigación.

Según la acusación de la Fiscalía, el hecho ocurrió entre las 22 y 23 cuando Andrade agredió a Rivera mediante un arma blanca, propinándole dos puntazos en el torso. “Uno le provocó una herida en el corazón; el otro le generó una herida en el torax. Fue una herida penetrante que le perforó el pulmón. Rivera falleció en forma inmediata por una hemorrogia interna”, informó el fiscal jefe Martín Lozada.

Dijo que cuentan con la declaración de dos testidos. La empleada de una verdulería, ubicada frente al lugar del hecho, vio la pelea y aportó filmaciones con su teléfono celular. Además, el empleado de una despensa dijo que las personas involucradas compraron bebidas alcohólicas en reiteradas oportunidades. Lozada también mencionó las imágenes de cámara de seguridad de uno de los comercios en las que “se ve con claridad el inicio y el desarrollo de la pelea y un arma blanca”.

Lozada solicitó prisión preventiva para Andrade por el plazo de la investigación ,argumentando que “el hecho de que carezca de un domicilio fijo hace que su localización sea azarosa e imprecisa”. Recalcó que tampoco tiene un teléfono celular para ubicarlo.

“Todo esto se traduce en un riesgo evidente de fuga. Además, Andrade conoce a los testigos del hecho y sabe a dónde encontrarlos. La posibilidad de intimidarlos está a su alcance”, advirtió. Agregó que el imputado tiene tres condenas correspondientes a los años 2018, 2019 y 2021 como así también seis legajos en trámite de los últimos dos años. También se refirió a manifestaciones del sacerdote Pepe Lynch quien indicó que Andrade tiene prohibido el ingreso al hogar Emaus para personas en situación de calle “por comportamientos marcados por la violencia”.

La defensora oficial Natalia Araya, en cambio, consideró que no hay riesgo de fuga. “La situación de vulnerabilidad y estado de calle de Andrade no puede ser tomado como una falta de arraigo o imposibilidad de encuentro. En los diferentes legajos siempre ha estado a derecho y se ha acercado a la Defensoría. Aunque no se lo cite ha venido a consultar por su situación”, señaló.

Recordó que la detención de Andrade se produjo en la calle Albarracín donde el hombre buscaba alimentos en los contenedores. “Nunca intentó darse a la fuga. No tiene medios económicos para darse al fuga. Podría haber intenado llegar a los testigos del hecho y no lo hizo. Podría haber ido a los locales y no lo hizo”, argumentó y se refirió al cierre del Penal 3 por la cantidad de personas detenidas.

Propuso que Andrade se presente cada semana a la fiscalía a fin de informar el lugar a donde pernocta y la prohibición de acercamiento a testigos y familiares directos de la víctima.

Finalmente, Laurence ordenó la prisión preventiva y manifestó que “el hecho es grave, tiene una expectativa de pena alta y tiene penas anteriores. Esta pena lo pone en una situación de alerta que podría dificultar su ubicación en caso de que recupere su libertad ante esta falta de arraigo”.