El atentado a la AMIA suma un capítulo clave: iraníes acusados serán juzgados en ausencia en Argentina

La Cámara Federal de Buenos Aires informó que se tomó la decisión de someter a un juicio en ausencia en Argentina a los ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. Con este fallo, los acusados imputados podrán enfrentar el proceso judicial sin necesidad de estar físicamente en el país.

La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, según información a la que tuvo acceso Noticias Argentinas. De esta manera los acusados enfrentarán un juicio por «planificar y ejecutar» el atentado del 18 de julio de 1994 que dejó un saldo total de 85 muertos y más de 150 heridos.

El fallo permite que los iraníes y libaneses imputados puedan enfrentar el proceso judicial sin necesidad de comparecer físicamente en Argentina. Esto se considera un hecho inédito para el sistema judicial argentino.

Ahora resta que la Unidad Fiscal AMIA presente formalmente el pedido de procesamientos ante el magistrado para que la causa avance hacia la etapa de elevación a juicio y se concrete posteriormente el debate oral y público.

Atentado a la AMIA: años a la espera de un juicio

El ataque a la mutual judía, constituye el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Luego de décadas de investigaciones y múltiples dilaciones, el fallo de la Cámara abre la puerta a que se realice un juicio contra los acusados.

Los acusados son 10 personas, todas con pedido de captura internacional, muchas de ellas de nacionalidad iraní, algunos con vínculos con Hezbollah, acusadas de haber participado como autores intelectuales, partícipes o de apoyo en la planificación o ejecución del atentado.

Algunos nombres son:

Alí Fallahijan

Alí Akbar Velayati

Mohsen Rezai

Ahmad Vahidi

Hadi Soleimanpour

Ahmad Reza Asghari

Mohsen Rabbani

Salman Rauf Salman o Salman El Reda

Abdallah Salman

Hussein Mounir Mouzannar.

El camarista Martín Irurzun expresó en su voto: «La actividad realizada hasta hoy permite tener por reunidos los requisitos de la ley 27.784 para la prosecución del proceso en ausencia de los imputados. En lo que sigue (en atención a la objeción de la defensa), deberá la anterior instancia asegurar que a través de los canales diplomáticos y consulares correspondientes se canalicen las notificaciones del caso, respecto de la aplicación del procedimiento y los derechos de los implicados ante ello».

Cuando rechazó la apelación de la defensa oficial, el juez explicó que no hay motivos que «descalifiquen constitucionalmente la aplicación del sistema, tal como fue regulado». A su vez resaltan que aplicar el juicio en ausencia en el atentado a la AMIA «no implica violación del principio de legalidad; tampoco una afectación concreta al derecho de defensa en juicio, con arreglo al alcance que la Constitución, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte le han otorgado».

Irurzun resaltó que la finalidad es lograr «el descubrimiento de la verdad de lo acontecido, que exige agotar la producción de todas las medidas e investigar cualquier hipótesis verosímil sobre los eventos, abordando para ello las pretensiones de las partes acusadoras y de defensa».

Con información de Noticias Argentinas