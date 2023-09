El caso de la mujer rescatada del río en Neuquén: las hipótesis de la fiscalía

Lucrecia del Carmen Flores, de 35 años, es el nombre de la mujer que el lunes a la madrugada fue rescatada del río Limay en el balneario Albino Cotro de Neuquén. Así lo confirmó esta mañana el fiscal jefe de Homicidios, Juan Agustín García.

Según la información reunida hasta ahora por la fiscalía, la vieron caminando por la orilla del río y la duda está en si se cayó o se arrojó por su voluntad.

La única persona que estaba demorada fue puesta en libertad ayer. Lo encontraron a la orilla del río y dijo que no había podido rescatarla porque no sabe nadar. El relevamiento de cámaras de vigilancia y las declaraciones de testigos no lo involucran por ahora en el hecho.

La mujer de 35 años no tiene domicilio registrado y hasta ahora ningún familiar ni conocido se presentó para dar referencias.

Está internada en el hospital Castro Rendón en coma farmacológico, con estado reservado, y hoy los médicos le bajarían la sedación para ver cómo responde neurológicamente.

Las consecuencias más graves para su salud las produjo el cuadro de hipotermia que sufrió, según el fiscal jefe. El hecho ocurrió entre la 1.30 y las 4 de la mañana en el exbalneario Municipal, en la calle Linares al 1700, y no se sabe cuánto tiempo permaneció semisumergida.

La mujer estaba vestida con pantalón, remera y una campera con capucha. Otra campera se la quitó y la dejó en la orilla. En cuanto a las zapatillas, las tenía puestas y se las sacó la policía.