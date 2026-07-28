Video | Adrián Ravier brindó su quinta conferencia de prensa como vocero de Javier Milei

El vocero presidencial, Adrián Ravier, comenzó a las 11 su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. El encuentro con los periodistas acreditados se llevó a cabo sin una agenda fija, aunque en medio de una gran expectativa por las próximas iniciativas legislativas del oficialismo.

La rueda tuvo lugar mientras las miradas se concentran en la llegada de Kristalina Georgieva a Neuquén. La titular del Fondo Monetario Internacional arribó a la provincia para realizar una visita por Vaca Muerta.

Lo que dijo Adrián Ravier en la conferencia del 21 de julio

Los puntos clave de la cuarta conferencia de prensa del vocero presidencial realizada el pasado 21 de julio: