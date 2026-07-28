Video | Adrián Ravier brindó su quinta conferencia de prensa como vocero de Javier Milei
El vocero presidencial brindó su habitual conferencia de prensa de los martes. Si bien los anuncios generaron expectativa por las próximas iniciativas legislativas del oficialismo, la atención también estuvo puesta en la llegada a Neuquén de la titular del FMI.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, comenzó a las 11 su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. El encuentro con los periodistas acreditados se llevó a cabo sin una agenda fija, aunque en medio de una gran expectativa por las próximas iniciativas legislativas del oficialismo.
La rueda tuvo lugar mientras las miradas se concentran en la llegada de Kristalina Georgieva a Neuquén. La titular del Fondo Monetario Internacional arribó a la provincia para realizar una visita por Vaca Muerta.
Lo que dijo Adrián Ravier en la conferencia del 21 de julio
Los puntos clave de la cuarta conferencia de prensa del vocero presidencial realizada el pasado 21 de julio:
- Incentivo por formación en las Fuerzas Armadas: se presentó un nuevo suplemento sobre el haber bruto para el personal militar, asignando un 10% por tecnicatura, un 15% por título de grado y un 25% por posgrado, buscando incentivar la profesionalización del capital humano en las fuerzas.
- Resultados de inflación de junio: destacó que el IPC mensual bajó al 1,9% (el registro más bajo de 2026), rompiendo el piso del 2%. Señaló además que la inflación núcleo se ubicó en el 1,6% y la mayorista (IPIM) en el 1,1%.
- Récord en exportaciones y PyMEs: informó que en el primer semestre de 2026 las exportaciones de bienes alcanzaron los USD 49.000 millones (+24% respecto al primer semestre de 2025). Por su parte, las PyMEs alcanzaron su mayor nivel de exportación en 13 años (USD 5.442 millones) con 6.145 PyMEs exportadoras registradas.
- Crecimiento del mercado de capitales: afirmó que el mercado casi duplicó su tamaño en dos años y medio, registrando en 2025 un financiamiento de 57,4 billones de pesos (+90% real frente a 2023) gracias a medidas de simplificación y desregulación de la CNV.
- Otros anuncios institucionales y de gestión:
- Firma de convenios del Ministerio de Justicia con Mendoza y Salta para implementar el Régimen Penal Juvenil.
- Adquisición de 18 camas quirúrgicas de alta tecnología para el Hospital Garrahan dentro de un plan de obras de más de $35.000 millones.
- Modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal que el Ministerio de Economía enviará al Congreso.
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