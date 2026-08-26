La certificación de empresa neuquina acerca a las pymes con las principales compañías

En la tercera edición del año de las rondas de negocios. Foto gentileza.

El modelo neuquino de desarrollo de la industria energética hace eje en la articulación entre los distintos actores que componen la Cadena de Valor Neuquina: el Estado provincial, las pymes locales y las principales compañías del sector.

Ese espíritu está contenido en la Ley Provincial 3.338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina, de la cual es autoridad de aplicación el Centro PyME-Adeneu, organismo dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria.

En la tercera edición del año de las rondas de negocios que organiza el Centro PyME-Adeneu participaron los referentes de compras y contrataciones de Pan American Energy, Tecpetrol, Techint y Petrolsur.

La actividad propone vincular a las pymes neuquinas certificadas y a las principales compañías operadoras y de servicios especializados con presencia en la Cuenca Neuquina, que precisan proveedores para los distintos rubros de bienes y servicios.

Anabel Lucero Idizarri, gerente general del Centro PyME-Adeneu destacó que “recientemente superamos el millar de empresas certificadas, un número que nos enorgullece y que es posible gracias al mensaje del gobernador Rolando Figueroa, que las operadoras y empresas de servicios deben priorizar la contratación de empresas neuquinas.”

El registro de empresas neuquinas certificadas se encuentra disponible en la plataforma www.cadenavalorneuquina.adeneu.com.ar.

“La certificación como pyme neuquina es muy importante. Claramente el Centro PyME está todo el tiempo tratando de articular actividades entre grandes empresas y las empresas certificadas y creo que eso es lo que hoy necesitamos para desarrollar verdaderamente Vaca Muerta: poder conocernos, para poder asociarnos y darles un verdadero valor neuquino a las empresas que hoy lo necesitan”, aseguró Nicolás D’Angelo, director comercial de Equipel. La firma, radicada en Neuquén capital, brinda diversos servicios a la industria, entre ellos, soluciones en instalaciones eléctricas.

Leticia Torres, directora de la consultora de recursos humanos Patagonia Resources sostuvo que “todo el trabajo que hace Centro PyME, donde las empresas obligadas nos invitan a cotizar, a ser parte y nos miran. Tenemos la posibilidad de que nos vean como marca, como emprendedores”.

Fernando Coscia es dueño de la empresa Mafer Servicios, dedicada a perforación y torqueo. Indicó que “las rondas son lo mejor que nos ha pasado porque tenemos la posibilidad de explayarnos y contar de qué manera trabajamos”.

Sobre el rol de Centro PyME-Adeneu destacó que “te facilitan las cosas porque acá podemos llegar adonde por parte nuestra no llegamos. Acá te llevan de la mano adonde vos tenés que ir para poder trabajar”.

Daisy Campos, gerenta de la empresa de transporte de pasajeros Airquen, de Plottier, instó a otras pymes “que certifiquen como empresa neuquina porque te abre un abanico de posibilidades, de contactos y de nuevos contratos. No es complicado, es súper sencillo y creo que es un trámite importantísimo, te da otro peso y otro nivel de competitividad”.

La Ley 3.338 pondera una variable polinómica de cálculo para certificar como empresa neuquina que contempla: domicilio de la empresa, coeficiente de ingresos, conformación del capital social, cantidad de fuentes de empleo que genera y cantidad de bases y oficinas en el territorio provincial.

El trámite se realiza de forma directa con el Centro PyME-Adeneu, de forma 100 por ciento online y sin costo. Para más información y contacto con el Sector de Energía y Minería de la Agencia ingresar en www.adeneu.com.ar.