Asesinó a un joven con una llave cruz luego de un choque en Añelo y lo declararon culpable

Emanuel Seferin Ortega fue declarado penalmente responsable del homicidio simple de Tomás Nehuén Villagra, cometido en diciembre de 2025 en esta localidad. La resolución se dictó durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, luego de que un juez de garantías homologara un acuerdo presentado por la fiscal del caso, Lucrecia Sola, en el cual el imputado asumió su autoría en el crimen.

La Oficina Judicial deberá fijar la fecha para la audiencia de determinación de la pena, donde se debatirá el monto del castigo que le corresponderá a Ortega. Por pedido de la fiscalía —al cual adhirió la querella en representación de la familia de la víctima—, intervendrá un tribunal colegiado, ya que la pretensión punitiva supera los tres años de prisión.

Durante la investigación, la fiscalía reunió pruebas clave que sustentaron el acuerdo, entre las que se destacan registros de cámaras de seguridad, testimonios de testigos presenciales, prendas de vestir, calzado secuestrado a los involucrados y la llave cruz empleada en la agresión.

Ataque tras un incidente vial

El hecho ocurrió el 6 de diciembre de 2025, cerca de las 6:20 de la mañana, en la intersección de Bajada de los Patrias y Aguada del Pato. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el episodio se desencadenó luego de un choque entre la camioneta Chevrolet S-10 en la que circulaba Villagra y un Peugeot 208 en el que viajaban Ortega y un acompañante.

Tras el impacto, los ocupantes del Peugeot persiguieron a la camioneta hasta interceptarla. Ortega extrajo una llave cruz del baúl y se dirigió hacia la víctima junto a su acompañante, quien abrió la puerta del conductor y sacó a Villagra del vehículo. Acto seguido, Ortega le propinó múltiples golpes con la herramienta metálica en la cabeza y la espalda, provocándole un traumatismo de cráneo grave que le causó la muerte en el lugar.

Condena previa para el segundo involucrado

El caso ya cuenta con un condenado: Agustín Maximiliano Celina Garrido, quien viajaba con Ortega al momento del ataque. Celina Garrido resolvió su situación procesal mediante un procedimiento abreviado previo, en el cual aceptó su responsabilidad como partícipe secundario del homicidio simple y recibió una pena de cuatro años de prisión.