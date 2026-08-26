Murió un hombre arrollado por un subte en CABA este miércoles 26: evacuaron y cerraron la estación

Un hombre murió este miércoles por la mañana tras ser embestido por una formación de la Línea A del subte porteño. El hecho, que generó una fuerte conmoción entre los pasajeros que se encontraban en el lugar y motivó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y de los equipos de salud del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El incidente se registró en la estación Río de Janeiro, ubicada sobre la avenida Rivadavia al 4495, en el andén con sentido hacia San Pedrito. Tras recibir la alerta por el arrollamiento, el personal médico acudió rápidamente al lugar, pero constató que el individuo ya no presentaba signos vitales, diagnosticando que la víctima sufrió «lesiones incompatibles con la vida».

Como consecuencia de este suceso, las autoridades ordenaron la inmediata evacuación y el cierre total de la estación para preservar la escena. La interrupción alteró el esquema habitual de la Línea A, obligando a la empresa concesionaria a implementar un recorrido restringido mientras se desarrollan las tareas de peritaje y remoción.

Operativo de emergencia en el subte porteño

Tras confirmarse el deceso, el lugar quedó bajo la custodia de la Policía de la Ciudad, que trabajó en colaboración con el personal de Emova para asegurar el perímetro y coordinar la salida de los pasajeros.

El caso quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Actualmente, se aguarda la intervención de la fiscalía de turno para avanzar con las pericias de rigor, el levantamiento del cuerpo y la recolección de testimonios de los testigos presentes en el andén, elementos fundamentales para determinar las circunstancias exactas que derivaron en el fatal desenlace.

Frente a la magnitud del hecho, Emova emitió un breve comunicado para dar cuenta de las medidas adoptadas ante la emergencia, resguardando los detalles por cuestiones legales.

“El personal de la empresa activó todos los protocolos previstos para estos casos y se encuentra trabajando en el lugar», señalaron desde la compañía. Asimismo, agregaron: «También se encuentran interviniendo los organismos externos competentes. Por tratarse de procedimientos donde actúa la Justicia, y dada la sensibilidad de la situación, la compañía no puede dar mayores detalles del caso”.

Cómo funcionó el servicio de la Línea A tras el incidente

El operativo de emergencia provocó demoras y alteraciones significativas en el servicio habitual que utilizan miles de usuarios a diario. Pasadas las 14, la empresa Emova informó de manera oficial que la Línea A se encuentra brindando un servicio limitado.

Actualmente, las formaciones circulan únicamente en el tramo comprendido entre las estaciones Plaza de Mayo y Loria. Adicionalmente, la compañía detalló que los trenes no se están deteniendo en la estación Congreso, aunque esto último obedece a un operativo independiente que se desarrolla en la vía pública, ajeno al arrollamiento en Río de Janeiro.

Con información de Infobae y Noticias Argentinas.