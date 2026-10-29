La Corte Suprema dejó firme la condena de prisión contra el médico Aníbal Lotocki por las lesiones a Silvina Luna y otras tres víctimas

La Corte Suprema dejó firme la condena de prisión contra Aníbal Lotocki por las lesiones a Silvina Luna y otras tres víctimas

En una resolución clave que agota la última instancia de apelación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo y diez años de inhabilitación profesional contra el médico Aníbal Rubén Lotocki (56), al considerar inadmisible un recurso de queja presentado por su defensa.

La decisión, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratifica lo actuado por la justicia de Casación tras la causa iniciada por las lesiones graves provocadas a la fallecida modelo Silvina Luna, así como a Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

Lotocki ya se encuentra privado de su libertad, luego de que en septiembre el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 ordenara su detención preventiva ante el evidente riesgo de fuga impulsado por el inminente cumplimiento efectivo de la pena.

Del engaño al daño irreversible

El derrotero judicial comenzó en febrero de 2022, cuando el tribunal de juicio lo condenó a cuatro años de prisión únicamente por el delito de lesiones. En aquel proceso se probó que el médico inyectó en los cuerpos de las cuatro pacientes un producto de relleno con microesferas de Polimetilmetacrilato (PMMA) en cantidades y zonas no aconsejadas, provocándoles granulomas y severos daños de salud.

Sin embargo, tras los recursos presentados por la querella y el fiscal general Sandro Abraldes —quien denunció que el profesional «atendía en lugares sin habilitación y con productos no permitidos»—, la Sala III de la Cámara de Casación elevó la pena a 8 años de prisión al sumar el delito de estafa.

Los jueces remarcaron el caso de Gabriela Trenchi, a quien Lotocki le aplicó PMMA pese a que ella le había exigido expresamente que no utilizara esa sustancia, cobrándole por una intervención diferente a la acordada. Al ratificar el fallo, la Cámara de Casación criticó con dureza la conducta del médico y su «falta de empatía» ante las dolencias iniciales manifestadas por las pacientes.

El frente judicial que aún enfrenta

La ratificación de esta condena por parte de la Corte Suprema cierra el capítulo de las lesiones a Silvina Luna y sus compañeras, pero no agota la situación procesal de Lotocki.

Actualmente, el médico es juzgado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17 por el delito de homicidio simple con dolo eventual a raíz de la muerte de Christian Zárate (50), ocurrido en abril de 2021 tras descompensarse luego de una cirugía estética en una clínica del barrio porteño de Caballito. En ese mismo juicio se analizan denuncias por lesiones gravísimas a otras dos pacientes, luego de que esta semana el tribunal declarara la prescripción de tres causas paralelas.