Bariloche: la fiscalía pidió que declaren culpable a Gennuso y la defensa alegó por la absolución

El juicio contra el exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso, que está imputado por peculado, cerró este viernes con los alegatos de la fiscalía y de la defensa particular, que desgranaron los hechos vinculados con el manejo de fondos del programa habitacional Techo Digno. El tribunal informó que dará a conocer el miércoles el veredicto.

Si es encontrado culpable, Gennuso se enfrenta a una condena que puede variar entre los 2 y los 10 años de prisión. El suyo fue el primer juicio oral por supuestas irregularidades en la gestión de Techo Digno, pero son 17 los exintendentes de todo Río Negro que están acusados por irregularidades con el mismo programa, aunque por hechos distintos, encuadrados como administración fraudulenta.

Entre las imputadas figura la antecesora de Gennuso, María Martini, quien iría a juicio en los primeros meses de 2026.

El alegato del fiscal Martín Lozada buscó demostrar que Gennuso incurrió en el delito de peculado al desviar a lo largo de 2016 un total 105 millones de pesos enviados por el Estado nacional con destino específico (las casi 800 casas de Techo Digno) y emplearlos para constituir plazos fijos y luego para el pago de sueldos.

Dijo que si el dinero no era usado para las obras convenidas la “obligación legal” del exmandatario era restituirlo a Nación. Lo consideró responsable de “sustraer” los 105 millones, con los cuales obtuvo un rendimiento financiero de 17 millones de pesos, y de reintegrar solo 64 millones a la cuenta original.

“Su intención no fue proteger ese dinero”, dijo Lozada, dado que “lo sacó del especial ámbito de custodia” que tenía asignado por convenio, es decir la cuenta 4730 del Banco Nación.

Subrayó que la sola transferencia a otra cuenta del banco Credicoop ya resultaba “ilegal”y “el para qué se hayan usado esos fondos no cambia el delito de peculado”.

Aseguró que esos recursos no era “de libre disponibilidad” como lo establece la condición específica prevista en la regulación municipal que habilita a conformar plazos fijos con dinero público. Pidió al tribunal que lo declare “responsable por peculado, en dos hechos, en concurso real”.

El exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso conocerá el miércoles el veredicto del Tribunal de Juicio. (foto Alfredo Leiva)

Inexistencia de delito

Gennuso escuchó en silencio y sin reacciones visibles. Cuando se le dio la palabra solo dijo que confiaba en la justicia y terminada la audiencia se negó a hablar con la prensa.

En su declaración del jueves había subrayado que su única intención fue “proteger ese dinero” y que si lo devolvía a Nación, las viviendas “nunca se hubieran terminado”.

Sugirió ese día, de cara al tribunal, que era víctima de una acusación infundada, que dejar ese dinero inmovilizado en el estado en el que se encontraba el municipio “era casi la regla del mal administrador”, y que la situación judicial que le toca atravesar genera perjuicios de otro orden, “porque desalienta a la gente que quiere entrar a la política”.

En la misma línea, su abogado defensor Manuel Maza consideró este viernes que Gennuso fue víctima de una “causa política”. Lo fundó en el hecho de que la investigación por Techo Digno se inició en 2018, que ya estaban disponibles las constancias sobre su actuación y sobre los plazos fijos, pero la causa por peculado en su contra recién se abrió en 2024, después de que dejó la intendencia de Bariloche.

Una acusación irregular e injusta

Maza atacó cada uno de los argumentos del fiscal. Dijo que la acusación era “irregular e injusta” y pidió la absolución de Gennuso. Dedicó especial énfasis a describir la situación de “desfalco” que encontró al asumir el cargo, en diciembre de 2015, con “un municipio en llamas”, lo cual le impuso “la necesidad extrema de utilizar esos fondos”.

A su entender Gennuso buscó “esclarecer y transparentar la gestión” y no existió delito porque los fondos de Techo Digno que invirtió en plazos fijos y destinó a pagar sueldos ”estuvieron siempre en la administración pública, no salieron de la esfera municipal. Lo cual echa por tierra la acusación de peculado”.

El tribunal integrado por Gregor Joos, Bernardo Campana y Martín Arroyo dio cerrados así los cuatro días de audiencias y convocó a las partes a notificarse del fallo por zoom, el próximo miércoles a las 14.