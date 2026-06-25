El mapa de los jueces de Javier Milei: 46 designaciones en el Boletín Oficial y pliegos al Senado

El Gobierno nacional aceleró de forma drástica la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. A través de su publicación en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei oficializó la designación de 46 magistrados y despachó al Senado los pliegos de otros 21 postulantes. La medida busca destrabar estructuras judiciales al borde del colapso y tiene un impacto directo en los tribunales federales de la Patagonia.

Con la firma del mandatario y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Ejecutivo validó los decretos para poner en funciones a 46 jueces, cuatro conjueces, cuatro defensores oficiales y un fiscal. Los nuevos funcionarios ya superaron la instancia de entrevistas en la comisión de Acuerdos y el aval del pleno de la Cámara Alta; ahora solo resta que presten juramento ante sus respectivas Cámaras para asumir formalmente el cargo.

El impacto en los tribunales federales de Neuquén y Bariloche

La avanzada de la Casa Rosada para normalizar los juzgados nacionales llegó a la región del Comahue. El paquete de decretos presidenciales incluyó nombramientos específicos para la justicia federal de Neuquén y Bariloche, dos jurisdicciones clave que arrastran una importante sobrecarga de expedientes vinculados a delitos complejos, narcotráfico y conflictos territoriales.

Aunque el grueso de las designaciones se concentró en los fueros civil, criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires, donde las vacantes rozaban el 50% en algunas instancias, el Ministerio de Justicia incluyó los casilleros del sur del país en un intento por oxigenar el despliegue de las delegaciones federales en el interior. Junto con la Patagonia, también se completaron casilleros en Formosa, Mendoza, San Martín, La Plata y Salta.

Un freno por «venganza» y la lista que espera en el Senado

La masiva oficialización judicial expuso, sin embargo, un severo filtro político por parte del Poder Ejecutivo. El Gobierno decidió excluir deliberadamente de la lista a María Verónica Michelli. El pliego de la abogada ya contaba con la aprobación del Senado para integrar un Tribunal Oral Federal en La Plata, pero la Casa Rosada decidió congelar su designación.

La traba esconde un pase de facturas directo: Michelli es familiar de Hugo Alconada Mon, el periodista del diario La Nación que lideró investigaciones críticas contra la administración libertaria. Para argumentar el freno y relegar el nombramiento, el entorno de Juan Bautista Mahiques alegó formalmente que dicho tribunal platense «todavía no está habilitado para funcionar».

En paralelo al freno de Michelli, el Ministerio de Justicia envió al Parlamento una nueva tanda de 21 candidatos. Con este envío, la gestión de Milei ya acumula 170 propuestas judiciales remitidas al Senado en el último cuatrimestre, a la espera de que la comisión de Acuerdos reactive las audiencias para los nuevos postulantes.

El desglose del nuevo mapa judicial

Las 46 firmas plasmadas en el Boletín Oficial se distribuyeron en los siguientes fueros estratégicos: