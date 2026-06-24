Ricardo Lorenzetti definió a la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad como «un tema terminado

El ministro apuntó contra los dichos de Máximo Kirchner y el PJ por la condena de Cristina Fernández de Kirchner (Foto: archivo)

El juez y miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, apuntó sobre el fallo que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

A poco más de un año de la sentencia contra la ex presidenta, la opinión popular y judicial por el fallo despertó opiniones divididas sobre el futuro de Cristina Kirchner y su futura imagen al regreso de un cargo político.

En las últimas semanas, miembros del Partido Justicialista afirmaron que Cristina Kirchner debe ser removida de sus condenas y podes contar con la capacidad de presentación para un cargo político nuevamente.

Máximo Kirchner afirmó durante un acto en Parque Lezama que «el peronismo quiere tener una candidata y no candidatos por default”, y señaló que mucha gente “quiere votarla”. Desde la mirada de Máximo, su madre podría contar con la cantidad de votantes suficientes para regresar al cargo presidencial.

Respecto al caso, el ministro Lorenzetti fue tajante en sus declaraciones. Al ser consultado por el medio de noticias TN, subrayó que en el caso de Cristina Kirchner la Justicia actuó “como en todos los demás”.

Ricardo Lorenzetti definió a la condena a Cristina Kirchner: las respuestas al reclamo de Máximo Kirchner

El juez admitió que desde su perspectiva, la imagen de Cristina Kirchner como candidata presidencial tras su condena, no sería una imagen positiva a nivel internacional: “No es bueno en ningún país del mundo el encarcelamiento de un ex presidente porque es una tragedia institucional”.

Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sobre los reclamos de Máximo al afirmar que la condena fue desmedida, Lorenzetti mencionó que «hay muchas cosas para criticar del Poder Judicial, pero no esa”.

Al ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, el juez afirmó que “desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema. Nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay nada más que decir”. Sobre las constantes quejas del PJ, sentenció: “Entiendo a quienes están disconformes, pueden criticar el fallo, pueden manifestar sus opiniones, pero el proceso está terminado”

Con información de NA