El narco que tenía 30 kilos de cocaína en un auto en Neuquén, deberá enfrentar dos causas

Alexis Torales Portillo, detenido en Paraguay el pasado 8 de abril, está próximo a ser extraditado a la Argentina para ser puesto a disposición de la justicia de Neuquén y también la federal. El hombre de 26 años se dio a la fuga después de que en su auto se encuentren más de 30 kilos de cocaína de máxima pureza, en un procedimiento realizado en el oeste neuquino, en octubre del 2024.

El caso de Portillo no pasó desapercibido no solo por la cantidad de droga secuestrada, sino también por la forma en la que, por falta de celeridad, tuvo una oportunidad para escapar a Paraguay, país del que es originario.

El pasado 28 de octubre, minutos antes de las 15 en la intersección de las calles 12 de Septiembre y Cornelio Saavedra, cuando personal policial que realizaba tareas de investigación, detectó a Portillo protagonizando una situación peligrosa. El hombre manipulaba un arma de fuego en el interior de un Peugeot 3008 gris oscuro.

Portillo fue demorado junto a su auto y trasladado a la comisaría Tercera del barrio El Progreso. Allí pasó varias horas hasta que la policía debió liberarlo, ya que no portaba el arma mencionada y la orden judicial que autorizaba la requisa del auto no llegaba. Sin esa orden, no se podía abrir el vehículo.

Al otro día y ya con la orden en mano, personal uniformado se dispuso a ingresar al habitáculo del Peugeot 3008 donde no solo pudo encontrar el arma de fuego, sino que también la importante carga de cocaína. Portillo, a esa altura, ya estaba lejos del alcance de la policía y recién se supo de él el pasado 8 de abril, cuando se informó la detención en Curuguaty.

Las dos causas

Fuentes judiciales consultadas por Diario RÍO NEGRO confirmaron que el futuro procesal de Portillo es complicado.

Por un lado, deberá ponerse a disposición de la justicia de Neuquén, donde se lo imputará por la tenencia de arma. Por otro, el fuero federal le formulará cargo por la droga que trasladaba.

Alexis Torales Portillo fue detenido el 8 de abril en Curuguaty, Paraguay.

El proceso de extradición

Según se pudo constatar, en este caso la justicia de Paraguay que se hizo cargo de la detención, informó a su par de Argentina. El pedido de captura ya estaba en manos de la Interpol.

A partir de ese trámite, el juzgado federal argentino debió mandar un pedido de extradición a través de cancillería.

Por último, se aguarda que en Paraguay se realice el juicio de extradición y ordenar su traslado a la Argentina. El caso tramita en el juzgado de Neuquén, a cargo de Gustavo Villanueva.