Mariano Gaido y Rolando Figueroa supervisaron el avance del viaducto en Neuquén

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el gobernador Rolando Figueroa supervisaron el avance de la obra del viaducto, una infraestructura destinada a mejorar la circulación vehicular y agilizar los accesos a la capital provincial. Según el cronograma, para el próximo 15 de diciembre estará completamente hormigonada la estructura.

El viaducto de Neuquén se acerca a la etapa final

Durante la recorrida, Gaido destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia y aseguró que la obra registra un avance superior al previsto. “Estamos trabajando en equipo en una de las obras más importantes que tiene la ciudad. Los trabajos están muy avanzados, mucho más rápido de lo que estaba previsto”, afirmó.

Por su parte, Figueroa sostuvo que la intervención mejorará la transitabilidad y la accesibilidad, al sumar vías de ingreso y distribuir de manera más ágil el tránsito. También mencionó futuros proyectos de infraestructura en Casimiro Gómez, Los Paraísos y el cruce de las rutas 67 y 22.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que por el puente Neuquén-Cipolletti ingresan más de 80.000 vehículos a la capital y señaló que el viaducto facilitará el ingreso y egreso, además de conectar distintos sectores de la ciudad.

El secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, informó que comenzó el hormigonado de las losas del puente. Los dos primeros vanos, de un total de ocho, quedarán terminados durante la primera jornada.

Después del 15 de diciembre se instalarán las barandas, los separadores de hormigón y la iluminación. Finalmente, restará colocar la carpeta asfáltica y completar los accesos suroeste y noroeste.