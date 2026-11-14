Federal A: Cipolletti recibe a Juventud Antoniana en busca del pase a las semifinales de la reválida

Los hinchas y los jugadores, unidos en la misma ilusión. Se espera otra tarde de tribunas repletas en La Visera de Cemento como se vio en la semifinal con Alvarado. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti recibirá a Juventud Antoniana este domingo desde las 15 en La Visera de Cemento por la vuelta de cuartos de final de la reválida del Federal A y se espera una cancha repleta.

El Albinegro ganó 1 a 0 la ida en Salta y quedó encaminado para la clasificación a semifinales en busca del segundo ascenso. Tiene ventaja deportiva, por lo que solo será eliminado si pierde por 2 o más goles. El árbitro del encuentro será el pampeano Franco Morón.

El escenario es inmejorable y la ilusión es grande después del golpe en la final perdida con San Martín de Formosa en San Francisco. El torneo da una segunda oportunidad y Cipo no la quiere desaprovechar.

El equipo de Fabián Enríquez ganó 8 de los últimos 10 en La Visera, donde perdió uno solo en todo el año. Casualmente, en esa derrota con Juventud Unida de San Luis, el árbitro fue Morón, pero no incidió en el resultado. Expulsó a Víctor Manchafico, pero la decisión fue acertada ya que era último hombre.

Para este partido, el DT podrá contar nuevamente con Andrés Almirón, expulsado en la final con los formoseños. El volante recibió tres fechas de suspensión en primera instancia, pero luego le redujeron la sanción a una sola que ya cumplió el domingo pasado.

El que aún no volvería es Gonzalo Lucero, ausente en la ida en Salta, por una lesión en el gemelo. El zurdo no sería arriesgado con la mente en lo que viene.

Del otro lado, Antoniana no podrá contar con Ignacio Sanabria y Facundo Abraham, expulsados en los primeros 90’ en un polémico arbitraje de Lucas Cavallero. Juventud manifestó su bronca con la actuación del juez. La segunda amarilla a Sanabria fue exagerada, pero la primera pudo ser roja directa.

Los otros cruces y el panorama de Cipo

Este domingo se jugarán dos de los otros tres cruces de cuartos de final. A las 16, Alvarado (0) recibirá a Sarmiento de La Banda (1) y desde las 17, Gimnasia de Chivilcoy (0) hará lo propio ante Douglas Haig (1). Si los dueños de casa ganan, pasarán de fase por la ventaja deportiva.

El martes completan Olimpo (1) y Kimberley (1) en Bahía Blanca. Si avanzan todos los locales, el Albinegro se medirá con Gimnasia de Chivilcoy.

Si Cipo se mete en semifinales volverá a terminar la serie en su cancha y con ventaja deportiva. Si pasa a la final por el segundo ascenso, también jugará la vuelta en La Visera, pero ya sin esa ventaja deportiva (ante igualdad en el global, definen por penales).

Más allá del golpe que significó haber perdido la final por el primer ascenso en San Francisco, la inmejorable chance de conseguir el objetivo en los playoffs de la reválida renovó la ilusión de Cipolletti en el año de su centenario como club. La gente está embalada como hace mucho no pasaba y el deseo de volver al Nacional está intacto.

Formaciones probables y datos del partido

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Victor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Leandro Vella; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Juventud Antoniana: Juan Cruz Nadal; Nahuel Gómez, Isaac Monti, Santiago López, Facundo Fernández; Jhon Palacios, Joaquín Iturrieta, Tomás Assennato, Tadeo Marchior; Pedro Muné y Pablo Alvarenga. DT: Sergio Maza.

Hora: 15.

Árbitro: Franco Morón (La Pampa),

Estadio: La Visera de Cemento.