Río Negro participará en Argentina Alimenta con 19 empresas que buscan nuevos mercados internacionales

Las empresas provinciales serán parte de la feria desde el 17 al 19 de noviembre en La Rural.

Río Negro participará de Argentina Alimenta 2026 con una delegación de 19 empresas que buscarán ampliar sus mercados y generar nuevas oportunidades comerciales. La 1° edición de la feria internacional se realizará del 17 al 19 de noviembre en La Rural de Buenos Aires y reunirá a compradores e importadores de distintos países, en un encuentro que apunta a vincular la producción argentina con mercados del exterior.

La provincia contará con un stand institucional en el que estarán representados distintos sectores de la producción provincial: frutas frescas, jugos, frutos secos, vinos, gin, infusiones, especias, condimentos, aderezos, pescados, mariscos, dulces y bebidas destiladas. La convocatoria fue impulsada por la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, que realizó una selección de empresas con experiencia exportadora y productos con posibilidades de inserción internacional.

«Tratamos de seleccionar productos que sean identitarios de la matriz productiva de Río Negro. Tenemos una geografía bastante variada y eso también forma parte de la identidad de nuestra producción», explicó Carolina Melchiori, subsecretaria de Comercio Exterior de la Agencia de Desarrollo Económico provincial, en diálogo con RÍO NEGRO.

Carolina Melchiori destacó la importancia de este evento para la producción rionegrina.

La funcionaria destacó que todas las empresas convocadas realizaron al menos un envío al exterior y que la participación en la feria representa una oportunidad para ampliar sus destinos comerciales. Algunas buscan recuperar mercados en los que dejaron de operar, mientras que otras pretenden diversificar sus exportaciones.

La apuesta por los productos con valor agregado

Uno de los objetivos de la participación provincial es ampliar la oferta exportadora más allá de las frutas frescas, un sector en el que Río Negro tiene una trayectoria consolidada, especialmente con las peras y manzanas. La apuesta es «abrir el abanico de esa exportación a productos que tengan mayor valor agregado, que tengan algún tipo de industrialización», sostuvo Melchiori.

También destacó las posibilidades de industrializar frutas de la región. Como ejemplo, señaló los chips de manzana, que permiten transformar una materia prima tradicional de la provincia en un alimento elaborado con características y mercados diferentes.

En ese sentido, mencionó las dificultades que enfrentan algunas bodegas y productores de menor escala para competir en los mercados internacionales. Si bien cuentan con productos reconocidos por su calidad, muchas veces no alcanzan los volúmenes necesarios para completar grandes operaciones comerciales.

Las empresas provinciales tendrán muestras de sus productos para degustar en la feria.

«Río Negro tiene diversas producciones a una escala más baja, pero con una calidad reconocida a nivel internacional. Lo que queremos desarrollar es el mercado de productos gourmet, donde se vende a una menor escala, pero a un precio más elevado porque la calidad acompaña», explicó. Entre los productos con potencial mencionó los vinos, chocolates, frutos secos, aceite de oliva y miel.

La importancia de las rondas de negocios

Uno de los principales atractivos de Argentina Alimenta será la Ronda Internacional de Negocios, que contará con más de 40 compradores de 23 países y cuatro continentes, incluidos mercados limítrofes, Europa, Asia y África . Participarán importadores, distribuidores, cadenas de supermercados y operadores del sector hotelero y gastronómico.

Las reuniones entre las empresas y los compradores fueron organizadas previamente a partir de un trabajo de inteligencia comercial. De esta manera, los representantes rionegrinos llegarán a Buenos Aires con encuentros ya programados y podrán utilizar el stand institucional para concretar otras reuniones que surjan durante la feria.

«Para las empresas es una oportunidad fantástica porque se ahorran un paso muy grande, que es tener que salir del país para tener este tipo de rondas de negocios», destacó Melchiori.

También remarcó que habrá acompañamiento a los empresarios durante las reuniones. El asesoramiento incluirá cuestiones vinculadas con el idioma, las condiciones comerciales, las certificaciones necesarias para exportar y los acuerdos bilaterales con otros países. «Muchas veces una de las cosas que genera una traba a la hora de comerciar a nivel internacional es el miedo a lo desconocido», comentó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es que las empresas puedan adquirir experiencia y desarrollar sus propias capacidades para sostener operaciones comerciales en el exterior. «El tema es generar esas primeras dos o tres exportaciones para que después puedan ir haciendo el camino solos», señaló.

Las empresas que estarán presentes en Argentina Alimenta