“Un ADN 100% de la ciudad”: Ritual lleva la cocina de Cipolletti al Parque Rosauer

Ritual se traslada hoy al Parque Rosauer. La gastronomía de Cipolletti sale al encuentro de su público con una feria que promete reflejar la identidad local. «Este primer Ritual tiene un ADN 100% de la ciudad», afirmó Lucio Bellora, creador y director ejecutivo de Bariloche a la Carta y organizador del nuevo festival.

La cita será hoy y mañana, de 12 a 23, en Blas Parera 487, con entrada libre y gratuita. Hay puestos gastronómicos, mercado de productores, bodegas, sidras, cervezas y destilados, además de clases abiertas, propuestas para chicos, música en vivo y DJ. El encuentro reunirá a quienes producen, elaboran y cocinan los alimentos de la región.

El intendente Rodrigo Buteler abrió la feria en el Parque Rosauer Cipolletti. (Gentileza).

Ritual en Cipolletti: una feria para descubrir los sabores de la región

Tras las primeras tres jornadas, Bellora celebró la respuesta del público: «Había mucha expectativa en la ciudad». Según su balance, las cenas con invitados completaron sus lugares y los restaurantes recibieron una gran concurrencia, con menús en los que sobresalieron los productos regionales. «Todas las propuestas tuvieron una gran aceptación», comentó.

El organizador recorrió todas las experiencias y destacó dos: la noche en la Bodega Gérôme Marteau, con sabores del mar a la cordillera, y la participación de Joaquín Facio en Marga.

Para Bellora, la diversidad fue la fortaleza. Hubo desde cocina en la vereda con DJ hasta cenas de varios pasos, con propuestas distintas y una respuesta favorable.

Ahora falta el encuentro masivo en el Parque Rosauer. El organizador no se animó a arriesgar una cifra de asistentes, pero confía en que participarán vecinos de Cipolletti y de ciudades aledañas.

Invitó a recorrer la feria, conversar con los productores y los autores de cada plato. «Charlar y conocer también no solamente el producto, sino la historia y las personas que hay detrás de cada producto», remarcó.

En el balance del año, vinculó el crecimiento de sus festivales con el desarrollo de la cocina rionegrina. «Son propuestas que van creciendo constantemente, en paralelo que va creciendo la gastronomía de la provincia», sostuvo. Después de Bariloche a la Carta y con el cierre de Ritual por delante, así expresó el ánimo del equipo: «Terminamos muy cansados, pero muy contentos».

Toda la comunidad gastronómica de Cipoletti participó de la apertura. (Gentileza).

Tres días de cruces y sabores en Cipolletti

Ritual comenzó el miércoles 11 con Río Negro a 10 manos, en la Bodega Gérôme Marteau, y Cocina Nikkei de Veredita, en Ajo Negro. El jueves fue el turno del encuentro entre Simón Lochbaum y Joaquín Facio en Marga, y de la cena de Alina Ruiz y Estefanía Ferrari en la chacra agroecológica El Origen. Peras, hongos, truchas y verduras del Valle tuvieron un lugar central.

Anoche, Cortez recibió a Juan Carranza y Ezequiel González, junto al anfitrión Federico Ceballos y la coctelería de Maru Ávila, con un menú de la cordillera al mar. En paralelo, el Distrito Gastronómico desplegó sus menús especiales con productos regionales y un 20% de descuento, una propuesta que continuará hasta mañana en los locales adheridos.

Un fin de semana para probar y conocer

La feria pone en contacto directo al público con cocineros, productores y elaboradores. Habrá cocina callejera, pescados, carnes, charcutería, pizzas, focaccias, opciones sin gluten y bebidas patagónicas. El mercado sumará frutas, quesos, mieles, conservas, chocolates e infusiones.

Las clases tendrán al producto local como eje: hoy participarán Alina Ruiz y Estefanía Ferrari, y mañana, Emma Leiva. La coctelería también tendrá su espacio, con peras, manzanas y destilados de la provincia entre sus protagonistas.

Los chicos podrán preparar shots de manzana y pera con crema Chantilly. Al atardecer llegarán las bandas y los DJ. No hace falta reservar para entrar: el e-ticket gratuito permite un acceso rápido, pero no es obligatorio.

Hoy y mañana se reúne el Alto Valle en el Parque Rosauer.

Sábado 14

15 y 17: cocina para chicos con Lu Pérez Pieroni.

16: cocina con Alina Ruiz y Estefanía Ferrari.

17.30: coctelería con Maru Ávila, Kleppe y Tres Ases.

19: Brenda Tremolaterra.

20: DJ ChicaLunar.

Domingo 15