El mensaje de Alpine antes de las últimas tres carreras de la temporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará las últimas fechas del año con el objetivo de mejorar el rendimiento de su Apine. (Foto: Alpine)

Luego de la participación en el Gran Premio de Brasil, en donde Franco Colapinto finalizó 13° y su compañero Pierre Gasly 14°, Alpine palpitó el tramo final de temporada con un mensaje en sus redes sociales.

La escudería no tendrá mucho por jugarse en las últimas tres carreras del año, ya que difícilmente pueda escalar al quinto puesto del Campeonato de Constructores que actualmente ocupa Racing Bulls. Sin embargo, el objetivo de Alpine será terminar la temporada con buenas sensaciones.

“Se acerca la triple jornada final. Listos para darlo todo”, escribió Alpine en sus redes sociales, acompañado de fotos del argentino y de Gasly. La próxima fecha será el fin de semana que viene en Las Vegas, mientras que las últimas dos serán en Qatar y Abu Dhabi.

Colapinto explicó qué es lo que más le cuesta en la Fórmula 1 y qué busca mejorar con Alpine

El piloto de Alpine tuvo actuaciones destacadas a lo largo de la temporada, pero en las últimas carreras estuvo lejos de los puntos. En ese contexto, reconoció cuál es una de sus principales dificultades y explicó qué necesita mejorar para dar un nuevo paso en la categoría.

“La velocidad siempre está, pero a veces es la constancia: poder repetir buenos fines de semana y sentirme cómodo más rápido con el auto”, le explicó al sitio especializado Motorsport.com.

Además, admitió que, cuando el monoplaza no tiene el equilibrio adecuado, tanto él como los ingenieros tienen dificultades para encontrar soluciones rápidamente. “Cuando todo va bien, es muy fácil, pero cuando una sesión se complica un poco, nos cuesta encontrar el motivo”, reconoció.

A pesar de las dificultades, Colapinto valoró el crecimiento que tuvo Alpine durante la temporada y consideró que el equipo logró dar un salto en competitividad. “Hemos mejorado mucho, estamos mejor, somos más competitivos y eso es lo más importante”, afirmó.