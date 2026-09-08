El tratamiento de Diego Maradona, bajo la lupa: dos testigos favorecieron al psicólogo Díaz

Carlos Díaz, uno de los acusados por la muerte de Maradona. Foto: NA

Dos testigos propuestos por el psicólogo Carlos Díaz, uno de los ocho acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, señalaron que el tratamiento ambulatorio de adicciones que cumplió el astro era el correspondiente y favoreció al imputado.

Dos psicólogos avalaron el tratamiento de adicciones de Maradona

Según consignaron fuentes del caso, se trata de dos psicólogos especialistas en adicciones: Damián Barreiro e Ignacio O’Donnell.

«Básicamente explicaron en qué consisten una internación ambulatoria, un tratamiento ambulatorio, una internación compulsiva, otra internación voluntaria, cómo es un centro de tratamiento abierto y un psiquiátrico», señalaron ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

Los psicólogos fueron citados por los abogados Diego Olmedo y Hernán Guaita, defensores de Díaz, de 34 años, quien atendió al paciente desde fines de octubre hasta el 25 de noviembre de 2020, cuando falleció a los 60 años.

Ambos defendieron la modalidad domiciliaria del tratamiento contra las drogas que realizó el paciente en el country San Andrés del partido bonaerense de Tigre.

Además de Díaz, se encuentran imputados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del célebre futbolista el neurocirujano y exmédico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el enfermero Ricardo Almirón; el jefe de enfermería, Mariano Perroni; el clínico Pedro Di Spagna; y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un debate por jurados populares, pero ese proceso está demorado por un planteo de recusación presentado contra la magistrada María Coelho.

NA