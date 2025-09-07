El violento robo a la joyería de Cipolletti sumó un nuevo detenido en Chile: la Justicia busca su extradición

Extradición en marcha: atraparon en Chile a un sospechoso del asalto comando a la joyería de Cipolletti.

Uno de los sospechosos del asalto comando a la joyería de Cipolletti fue detenido en Chile. Se trata del segundo arresto en el marco de la causa, que investiga un violento golpe ocurrido en noviembre de 2023 en pleno centro de la ciudad. El acusado tenía nacionalidad chilena y, pesaba sobre él, un pedido de captura internacional.

La detención se produjo en la jurisdicción de Temuco, bajo instrucciones del Juzgado de Garantías local y a cargo del juez Mauricio Alejandro Torres Contreras. Se dispuso la detención preventiva con fines de extradición, en aplicación del artículo 442 del Código Procesal Penal, por su presunta participación en la comisión del delito de robo agravado.

El robo a la joyería

El hecho ocurrió durante la madrugada del 6 de noviembre, cuando al menos una banda de delincuentes encapuchados irrumpieron en el local ubicado en España 335, a metros de la plaza San Martín y del edificio municipal de Cipolletti. El ataque, violento y planificado, quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que permitió reconstruir los movimientos de la banda.

Los delincuentes llegaron en una camioneta Nissan Frontier azul, que había sido robada instantes antes en la esquina de Alem y España, a escasos 100 metros del comercio. Primero intentaron forzar las rejas de la vidriera con barretas, pero al no lograrlo, embistieron el frente con el vehículo en reversa, destruyendo por completo la entrada.

Saqueo en minutos

Pese a que la alarma se activó de inmediato, los ladrones ingresaron rápidamente y se apoderaron de relojes y joyas que estaban en exhibición. Según la Fiscalía, sustrajeron al menos 15 relojes marca Festina, 20 relojes marca Seiko, además de otras marcas y piezas de plata.

Las imágenes muestran cómo los autores actuaban de manera sincronizada: mientras algunos violentaban las rejas, otros vigilaban la zona. Tras el robo, escaparon en la misma camioneta. Horas después, el vehículo fue hallado incendiado en inmediaciones de las calles Mosconi y Nicaragua, en cercanías del barrio Mercantiles.

Una investigación con ramificaciones

La investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal determinó que el grupo no era residente de Cipolletti, sino que provenía de otro lugar y contó con colaboración de personas locales para ejecutar el golpe. Esta línea de pesquisa llevó a la identificación de sospechosos y a los pedidos de captura internacionales.

Los técnicos de la Policía de Neuquén colaboraron con los peritajes de video. En las grabaciones se observa a uno de los sospechosos desconectando cámaras de seguridad y participando del robo. Ese registro fue clave para avanzar con el cotejo y sostener la acusación.

Pedido de extradición

La fiscalía informó que ya se inició el pedido de extradición para que el detenido en Chile sea sometido a la Justicia rionegrina. Se lo acusará de robo agravado por haberse sustraído un vehículo de la vía pública y por haber actuado en poblado y en banda.

La figura penal contempla severas penas debido a la planificación y violencia desplegada durante el hecho, que conmocionó a toda la comunidad.

Un antecedente local: un condenado por encubrimiento

Días después del asalto, fue detenido en Cipolletti un joven de 26 años, aunque la investigación determinó que no había participado directamente del atraco, sino que había ayudado a esconder la camioneta utilizada.

En un juicio abreviado, el acusado admitió los hechos y fue condenado a dos años de prisión por encubrimiento. Al no poseer antecedentes computables, cumplirá la pena de manera condicional.

Un golpe que quedó grabado

Las cámaras de seguridad del local y de un centro odontológico cercano registraron la secuencia completa. Las imágenes tuvieron amplia difusión en los medios locales y nacionales, lo que visibilizó el impacto del hecho en la comunidad.

Para la Fiscalía, se trató de un golpe tipo comando, con un grupo reducido de delincuentes que actuó de manera precisa, con funciones asignadas y con el respaldo logístico de cómplices locales.

Con este nuevo arresto en Chile, ya son dos los detenidos vinculados al caso. La investigación busca identificar al resto de la banda y determinar con precisión la participación de cada uno en el atraco.