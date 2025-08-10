Embargo millonario a Lorena Villaverde: qué dijeron desde el entorno de la diputada libertaria

La diputada libertaria de Río Negro, Lorena Villaverde, fue embargada por la Justicia Civil por 50 millones de pesos en una causa por daños y perjuicios.

La disposición judicial, se originó en el reclamo por el daño por la demora de concreción de servicios en un desarrollo inmobiliario en Las Grutas.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, la diputada libertaria, que sería candidata a senadora en las próximas elecciones de octubre, tiene varios reclamos similares, en algunos de ellos llegó a un acuerdo pero en el actual no hubo oferta y se pidió el embargo.

En este expediente no hay una resolución firme, salvo el embargo provisorio de 50 millones por si al final el juicio el proceso favorece al reclamante, y así se puede garantizar que la diputada pueda pagar el monto reclamado.

«Personas que aprovechan para su beneficio por la coyuntura política», dijeron desde el entorno de Villaverde

Desde el entorno de la legisladora libertaria, este domingo por la noche se afirmó que «es un tema entre privados. Parte del expediente que ya se conoce de hace más de un año».

«No tiene nada que ver con la gestión pública. Lorena está a través de los encargados de su empresa y abogados ocupándose del asunto siempre a derecho», se informó.

La fuente cercana a Villaverde indicó los demandantes en este caso son «personas que aprovechan para su beneficio por la coyuntura política, no queriendo llegar a un acuerdo como ya lo hicieron algunas de las personas que realizaron un reclamo».

«Cada vez que se genera algo en el expediente los medios amigos del gobernador lo exponen manipulando la información para utilizarlo electoralmente», se señaló. Y la fuente agregó que «obviamente con la Justicia el oficialismo mete la cola… tiempista».