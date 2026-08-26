Empanadas con harina de maíz sin gluten: una receta fácil, económica y deliciosa

Si buscás una alternativa a las empanadas tradicionales, estas empanadas preparadas con harina de maíz sin gluten son una opción sencilla para hacer en casa. La masa requiere pocos ingredientes, no necesita levado y se puede rellenar con carne, pollo, verduras, queso o lo que tengas disponible.

Ingredientes para la masa

2 tazas de harina de maíz precocida sin gluten

2 tazas de agua tibia

1 cucharadita de sal

1 cucharada de aceite

Para el relleno

Podés elegir el relleno que más te guste. Una opción clásica es preparar carne picada con cebolla, morrón y condimentos. También quedan muy bien con pollo desmenuzado, jamón y queso, espinaca y queso o verduras salteadas.

Cómo preparar las empanadas

El primer paso es colocar el agua tibia en un recipiente y agregar la sal y el aceite. Después, incorporar poco a poco la harina de maíz mientras se mezcla con las manos.

La masa debe quedar suave, húmeda y fácil de trabajar, sin pegarse demasiado en las manos. Una vez formada, dejarla descansar durante unos 5 a 10 minutos para que tome mejor consistencia.

Luego, dividir la masa en pequeñas porciones y formar bollitos. Colocar cada uno entre dos hojas de plástico o film y aplastar con la mano hasta conseguir discos finos y parejos.

Agregar una porción de relleno en el centro, doblar la masa formando la empanada y presionar los bordes para cerrarla bien. Se puede hacer el repulgue tradicional o simplemente sellar con un tenedor.

Cocción

Colocar las empanadas en una placa ligeramente aceitada y llevar a un horno precalentado a 200 °C durante unos 20 a 25 minutos, hasta que estén doradas.

También se pueden freír en abundante aceite caliente si se busca una masa más crocante.

Un truco para que la masa no se rompa

La masa de harina de maíz puede ser un poco más delicada que la de trigo. Por eso, es importante trabajarla cuando todavía está húmeda y no hacer los discos demasiado finos. Si se quiebra al estirarla, se puede agregar unas gotas de agua y volver a amasar.