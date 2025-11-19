En Casa Rosada aseguran que «no temen» ante las declaraciones de Diego Spagnuolo por las presuntas coimas en Andis

Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentará hoy a las 13 horas ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en Comodoro Py. La declaración se enmarca en la investigación por presuntas irregularidades en la gestión del organismo. Fuentes de Casa Rosada anticiparon a la Agencia NA que «no temen para nada» por sus testimonios, calificando el proceso como «circo».

Desde el Gobierno, se atribuyó a Spagnuolo la figura de «cuentapropista», desvinculándolo de la estructura oficial. Altos funcionarios señalaron que las menciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al armador político Eduardo «Lule» Menem, carecen de «veracidad». Ambos colaboradores del Poder Ejecutivo continuaron con su agenda de actividades, sin mostrar preocupación por el desarrollo de la causa judicial.

La investigación apunta a un esquema «estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas» dentro de ANDIS, que habría generado una «defraudación al erario nacional». Según la fiscalía, este mecanismo fue instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS, que habría servido como herramienta de «aparente transparencia» para ocultar las irregularidades detectadas.

Diego Spagnuolo enfrenta a los fiscales: su declaración definirá el rumbo del caso por las presuntas coimas en Discapacidad

El fiscal Franco Picardi será el encargado de tomarle declaración a Spagnuolo, según lo confirmó Noticias Argentinas. La declaración del exfuncionario genera expectativas porque puede definir el rumbo de la causa que desató la polémica en el Gobierno y dentro de la Agencia de Discapacidad.

Spagnuolo había sido llamado a indagatoria el viernes pasado. El fiscal Picardi también había convocado a Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros.

En el argumento, el fiscal agregó: «ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia».