Sesiona el Consejo de la Magistratura en Bariloche y se desconoce si avanzó la investigación por las denuncias contra la fiscal Cendón

La fiscal jefa Betiana Cendón tiene un sumario abierto en el Consejo de la Magistratura por una denuncias de funcionarios judiciales. (foto de archivo)

El Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción Judicial se reunirá este jueves en Bariloche, donde hay un expediente disciplinario espinoso que aún no tiene ninguna definición. Al contrario, se desconoce si el instructor sumariante designado, el legislador del Pro Juan Murrillo, avanzó con la investigación que le encomendaron, a partir de las denuncias formuladas por funcionarios judiciales y empleados del Ministerio Público contra la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón.

El 9 de septiembre del año pasado, los fiscales Guillermo Lista y Tomás Soto (que renunció a su cargo en octubre último), la fiscal adjunta María Fernanda Orticelli y su par Álvaro Vitterbori, la defensora adjunta pública Mónica Goye y el jefe de división Germán Rafael Torres, presentaron una denuncia contra Cendón ante la presidenta del Consejo, la jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Cecilia Criado.

Le atribuyeron hechos vinculados con presunto mal desempeño, violencia y acoso laboral, graves desarreglos de conducta y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Y relataron varios hechos cometidos presuntamente por Cendón en los últimos años.

La denuncia provocó un sismo en el interior del edificio de la calle Otto Goedecke y Anasagasti, donde funciona el Ministerio Público Fiscal de Bariloche.

Tras tomar conocimiento del conflicto interno, el procurador Jorge Crespo envió de urgencia al fiscal general Fabricio Brogna para intentar apagar el incendio. No pudo. Pero dispuso medidas de emergencia para atenuar el impacto puertas adentro de la denuncia de los funcionarios judiciales contra Cendón.

No fue la única denuncia. El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur) presentó otra denuncia en el CM contra Cendón por violencia laboral, persecución gremial, acoso psicológico y hostigamiento sistemático.

Un sumario abierto hace casi cinco meses

El 8 de noviembre pasado, el Consejo resolvió en Bariloche iniciar el sumario para investigar los hechos denunciados y designaron al legislador Murillo como instructor sumariante.

En ese ocasión, los denunciantes pidieron la suspensión preventiva de Cendón, pero el planteo fue rechazado. Con el patrocinio de la abogada Carla Orticelli, los denunciantes presentaron nuevos hechos de “injerencia funcional y amedrentamiento” por parte de Cendón para ampliar la denuncia.

A finales de diciembre, volvieron a solicitar que la suspendan de manera preventiva en su cargo mientras se desarrolla la investigación. El CM rechazó el pedido por unanimidad.

Casi cuatro meses después de la apertura del sumario, aún se desconoce si Murillo hizo alguna diligencia. Diario RÍO NEGRO intentó ayer comunicarse con el legislador, pero no respondió.

Tampoco se conoció por el momento si el expediente disciplinario relacionado con Cendón se tratará en la sesión del Consejo de la Magistratura, que se reunirá en esta ciudad.

Fuentes vinculadas con los denunciantes indicaron que presentarán un pedido al Consejo para que les informe sobre los avances en la investigación administrativa, a cargo de Murillo.

Afirmaron que hasta ahora no citaron a ninguno de los denunciantes ni a los testigos ofrecidos en la denuncia.

Este diario trató de consultar a Cendón y a su defensa para saber si ya había formulado su descargo ante el instructor sumariante o si ya había presentado pruebas. Tampoco hubo este martes información al respecto.