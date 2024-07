En Río Negro hay al menos 140 personas desaparecidas o no identificadas

Cuando pasaron varios días sin recibir un llamado de su hijo, Nancy Álvarez se preocupó. Tuvo un mal presentimiento. Maximiliano Gallardo se comunicaba con frecuencia con su madre por intermedio de un vecino, que le facilitaba un celular. La mujer, que reside en San Miguel de Tucumán, intentó llamarlo, sin obtener respuesta. Por eso, el 24 de mayo pasado viajó hasta Cinco Saltos, donde su hijo vivía y denunció su desaparición en una comisaría. Maximiliano había llegado procedente de Tucumán, con tres amigos para trabajar en la ciudad rionegrina.

La semana pasada, la mujer escuchó que a su hijo lo habían asesinado, según la teoría que la fiscalía investigará en los próximos cuatro meses. Esa hipótesis indica que los posibles autores ocultaron el cuerpo del joven para garantizar su impunidad. Hasta la fecha, el cuerpo no aparece a pesar de los rastrillajes que se han hecho en la zona.

El caso de Maximiliano Gallardo es tal vez el más reciente en la Justicia provincial. Pero son decenas las personas desaparecidas en los últimos años en Río Negro.

En el Registro de Personas Extraviadas y No Identificadas (RPPE) de Río Negro había hasta el 26 de junio último 140 personas extraviadas o no identificadas, según la información a la que Diario RÍO NEGRO accedió.

El RPP fue creado por ley 4645 y puesto en funcionamiento en 2013 mediante decreto reglamentario 1042/13. “Es de carácter provincial y tiene como objetivo sistematizar la información sobre personas que han sido denunciadas como extraviadas o no identificadas en sede policial o judicial y funciona bajo la órbita de la Secretaria de Derechos Humanos”, explicaron desde el Gobierno rionegrino.

La desaparición de Loan Peña, de Corrientes puso en agenda de la sociedad un drama que afecta a cientos de familias en el país que buscan a sus seres queridos, que de un día para el otro no volvieron a ver. Son personas que salieron de sus domicilios respectivos y nunca regresaron. Desaparecieron.

María de los Ángeles Pérez integra el equipo de voluntarios de Missing Children Argentina en Neuquén. Recordó el caso Natalia Ciccioli que desapareció un domingo 16 de enero de 1994 en San Martín de los Andes. Tenía 12 años cuando salió de su casa para ir a tomar un helado al centro con unos amigos. Jamás volvió.

También está en los registros de los casos denunciados, el de Maximiliano Flores, que desapareció en 2015. Tenía 17 años y vivía en Plottier. Viajó a Mar del Plata con una persona y nunca más se supo de su paradero.

Pérez dijo que no tienen casos denunciados de chicos de Río Negro en Missing Children Argentina.

Seis efectivos de la Policía de Río Negro fueron condenados a prisión perpetua por homicidio de Daniel Solano, aunque el cuerpo nunca apareció. (foto de archivo)

Casos emblemáticos

Algunas denuncias avanzaron en la Justicia rionegrina. Daniel Solano, el joven oriundo de Tartagal, Salta, fue asesinado en Valle Medio en 2011, varios policías fueron condenados a prisión perpetua por el crimen, pero su cuerpo nunca fue hallado.

La última vez que se lo vio con vida fue la noche del 4 de noviembre en el local bailable Macuba Disco de Choele Choel. Fue sacado violentamente del lugar por personal policial y conducido a la vuelta de local, sobre la calle Villegas, donde fue brutalmente agredido y luego ingresado otra vez al patrullero. Nunca más se lo volvió a ver.

Otro caso emblemático es el de Silvia Vasquez Colque que desapareció el 4 de junio de 2017 en Viedma.

Su pareja Marcos Thola Durán hizo una exposición por abandono de hogar, en la subcomisaría 38 del barrio Lavalle. Semanas después, la fiscalía comenzó a investigar la desaparición de la mujer. La búsqueda activó que se conformara un grupo Mujeres Organizadas que se identificó como Comisión Silvia Vázquez Colque, para demandar a la Justicia rionegrina que investigue el caso como un femicidio.

El 12 de diciembre de 2019, un tribunal de juicio de Viedma condenó a Thola Durán a prisión perpetua como autor del femicidio de Vázquez Colque. La sentencia fue confirmada por el Tribunal de Impugnación y el Superior Tribunal de Justicia, que rechazaron los recursos de la defensa del imputado. El cuerpo de la mujer hasta la fecha nunca apareció.

En Neuquén uno de los casos más resonantes es el del estudiante de la Universidad Nacional del Comahue Sergio Ávalos, que desapareció la madrugada del 14 de junio del 2003. El joven, oriundo de Picún Leufú, fue visto por última vez en el boliche Las Palmas de la ciudad de Neuquén. La causa sigue abierta en la justicia federal.

Otros casos denunciados en la justicia rionegrina no avanzaron. Tampoco tuvieron el acompañamiento de otros sectores de la sociedad. Solo el empuje y perseverancia de sus familias logró que algunos funcionarios judiciales, sobre todo, del Ministerio Público Fiscal investigaran esas desapariciones.

Teresa Catalán, su hijo Juan Higuera Catalán desapareció el 6 de enero de 2012 en Bariloche. (foto de archivo Marcelo Martínez)

Otras causas no avanzaron

Teresa Catalán estaba en Purranque, Chile, cuando se enteró de que su hijo, Juan Higuera Catalán había desaparecido en Bariloche el 6 de enero de 2012. Viajó de inmediato y se puso al frente de la búsqueda junto a sus familia y de las marchas para pedir por su aparición.

A finales de agosto de 2013, el entonces juez de Instrucción Ricardo Calcagno procesó con prisión preventiva a Roberto Ángel, que fue la última persona que lo vio con vida. Pasó en su Renault 12 a buscar la tarde del 6 de enero de 2012 a Higuera Catalán por su trabajo. Declaró que lo llevó con sus herramientas hasta la casa de su hermano, Luis Higuera Catalán, en el barrio Abedules de Bariloche. Sin embargo, Juan nunca llegó al domicilio.

Calcagno procesó además a Mirta Cotaro, exempleadora de Higuera Catalán. Para el juez, la mujer había sido la supuesta instigadora del homicidio y Ángel el autor material. El móvil del hecho era el juicio laboral que Higuera Catalán había iniciado contra Cotaro, lo que le había causado cautelarmente la inhibición general de bienes y el bloqueo de giro comercial.

Pero los jueces de la exCamara Criminal Segunda de Bariloche anularon los procesamientos y liberaron a los detenidos. Advirtieron que no estaba el cuerpo, como para acusarlos por homicidio a partir de indicios.

Teresa tenía 80 años cuando empezó la lucha por encontrar a su hijo, Juan. Hoy, cuando transita los 91 años sigue con la ilusión de que algún sabrá la verdad.

“Todos esperamos eso, que algún día encontremos a Juan”, expresó Ana Delía Higuera Catalán, su hermana en un mensaje por WhatsApp desde Chile. “Estos días mi mamá soñó con él y estaba enojado por unos papeles. Yo le decía que capaz que tengamos alguna novedad”, comentó Ana Delía.

El misterio de Carlos Painevil

Claudia Paivenil dijo que espera que la fiscal de Roca Verónica Villarruel mueva la investigación por la desaparición de su hermano Carlos. “Nosotros el año pasado le entregamos una información a la fiscal y no avanzó nada”, lamentó Claudia.

Recordó que su hermano trabajaba como taxista en Radio Taxi Nave, de Allen. Salió el 2 de junio de 2012 por un viaje a Cipolletti. El taxi Chevrolet Corsa fue hallado en el barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén. Pero de Carlos Painevil no hubo noticias.

Claudia recordó que durante las primeras semanas se investigó un supuesto suicidio. Pero rememoró que la pareja de su hermano estaba embarazada y él estaba pagando el taxi. Por eso, en la familia dudaron siempre de esa hipótesis.

Descartado el suicidio, la justicia neuquina se declaró incompetente y la causa pasó al despacho del fiscal de Allen Ricardo Romero. “No hizo nada por investigar el caso”, afirmó Claudia. Dijo que sufrieron el maltrato del funcionario judicial y, por eso, lo denunciaron hace unos tres años en el Consejo de la Magistratura, aunque aún no saben qué pasó con esa denuncia. “Por su negligencia no pudimos saber qué pasó con mi hermano”, señaló.

La causa hoy la tiene la fiscal Villarruel. “Llevamos casi dos años esperando que ella se digne a hacer algo”, sostuvo.

Dijo que la búsqueda de su hermano ha sido un desgaste emocional, físico para su familia. Lamentó que hubo pistas que no se investigaron. Testigos que no se escucharon. “Es muy fuerte lo que hemos tenido que vivir. Tanta negligencia que hubo en el medio”, expresó.

Carlos tenía 31 años. Era taxista y bombero voluntario en Allen. Tenía dos hijos cuando desapareció. Su nena nació y nunca conoció a su papá, señala Claudia.

Magdalena Curaqueo salió de su domicilio en el barrio 500 Viviendas de Roca el 23 de febrero de 2018, para ir a vender tortas fritas a la feria de la calle Maipú. Desde entonces está desaparecida. Tenía 56 años. La investigación no arrojó hasta el momento ningún resultado.

Audiencia de formulación de cargos por el caso Maximiliano Gallardo. (Captura de pantalla)

Una investigación que recién comienza

Nancy Álvarez y Manuel Gallardo escucharon el jueves, afligidos, los cargos que la fiscal adjunta a Judith Saccomandi y el fiscal Gustavo Herrera de Cipolletti formularon contra Marina Leticia Saso y su pareja Ezequiel Horacio Millar como coautores del homicidio de su hijo, Maximiliano Gallardo.

La fiscalía sostuvo que los imputados lo mataron entre las 16 del 17 de mayo y las 20 del 22 de junio del 2024. Lo asesinaron con un arma de fuego, presumiblemente en el domicilio de los acusados, en Cinco Saltos.

Tras matarlo ocultaron su cuerpo para garantizar su impunidad. Una deuda por drogas es el posible móvil del crimen. La fiscalía relató que el joven quería pagar con un aire acondicionado una deuda pero finalmente no les entregó el equipo a los imputados. “Gallardo era adicto y rehén de Saso y Millar que eran sus proveedores de estupefacientes”. explicó la fiscal adjunta.

Por eso, le pidieron al juez de garantías Juan Puntel que admita los cargos y que autorice la investigación del caso. Los fiscales les atribuyeron además a la pareja un hecho ocurrido el 22 de junio último.

Saccomandi dijo que Saso y Millar compartieron una cena con otra pareja conocida y consumieron estupefacientes. Esa pareja dijo que le compran supuestamente cocaína a los imputados. En ese encuentro consumieron drogas y Millar, según la fiscal adjunta, le confesó al anfitrión que había matado «al tucumano» y le pidió que escondiera el revólver calibre 22, que presuntamente usó para cometer el homicidio.

La fiscal adjunta dijo que la pareja se asustó porque consideró que corrían riesgo y decidieron arrojar el arma en un desagüe camino a Ferri. Luego le avisaron a la Policía y le indicaron dónde estaba el arma, mientras Millar les exigía que le devolvieran el arma. El lunes pasado, la pareja decidió declarar e indicar dónde estaba el arma, contó Saccomandi.

Los defensores particulares de los imputados se opusieron a la formulación de cargos de la fiscalía. Advirtieron que no se les puede atribuir un homicidio, cuando no se sabe aún dónde está Maximiliano. «No hay ninguna prueba que determine la muerte. Lo que sí hay es una desaparición., Nos saben dónde está. Pruebas de asesinato, ninguna. Sospechas. Pero ninguna que indique que esté fallecido Maximiliano», plantearon los defensores.

El juez admitió los cargos y autorizó la investigación del caso por cuatro meses. También, les impuso la prisión preventiva por ese lapso como había pedido la fiscalía, que alertó que si recuperaban la libertad podían entorpecer el avance de la investigación.

La defensa, se opuso y había propuesto otra medida cautelar más leve, pero Puntel las desestimó. La resolución no está firme porque los defensores adelantaron que la impugnarán.

Dos causas que, por ahora, están archivadas en Bariloche

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a Río Negro que Juan Higuera Catalán desapareció el 6 de enero de 2012, cuando lo pasaron a buscar por un barrio privado de Bariloche, donde estaba trabajando.

“Dos personas fueron imputadas y en su momento fueron sobreseídas, quedando en libertad por la falta del hallazgo del cuerpo”, recordaron.

“Al momento se realizaron alrededor de 100 allanamientos y se excavaron más de 70 pozos, en diferentes lugares, casas letrinas, patios, entre otros lugares”, indicaron.

Respecto al caso de José Luis «Toto» Alvarado, rememoraron que tenía 38 años al momento de su desaparición el 22 de febrero de 2018. Se desempeñaba como empleado rural en un campo en la zona de El Foyel. La búsqueda se lleva adelante de manera conjunta con la Fiscalía Descentralizada de El Bolsón.

Dijeron que su búsqueda fue incorporada al Sifebu, se gestionó una recompensa, se llevaron adelante rastrillajes con personal del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, con la brigada de canes de Córdoba y de la Plata entre otras tantas medidas.

Comunicaron que ambas causas se encuentran archivadas a la espera de novedades, lo cual reactivaría la búsqueda.

“Durante los últimos meses se concretaron pesquisas a través de diversos datos que fueron brindados a la fiscalía, todo se ha ido comunicado a la familia de la señora María Magdalena Curaqueo”, explicaron desde la fiscalía de Roca a finales de febrero pasado a Diario RÍO NEGRO.

“Para esas líneas de investigación se dispusieron medidas que no han arrojado elementos concluyentes. De esta manera, el legajo continúa activo y en investigación”, informaron desde el MPF en Roca.

Las recompensas ofrecidas

En varias investigaciones de personas desaparecidas en la provincia de Río Negro, se dispuso un ofrecimiento de recompensa para aquella persona que brinde información clave que permita esclarecer el caso.

Para gestionar una recompensa, la fiscalía que investiga el caso debe pedir en una audiencia la autorización de un juez para que se habilite ese ofrecimiento.

Desde el Poder Judicial informaron las solicitudes de recompensa desde 2017 hasta la fecha. Las que se abonaron y las que se cancelaron porque la persona apareció o porque se esclareció el caso.