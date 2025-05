Segunda marcha «por pedido de justicia» por el crimen de Julián Dobra, este martes por la tarde

Este martes 27 de mayo por la tarde se realizará en Roca una marcha para pedir justicia por el crimen de Julián Dobra. Se trata de la segunda movilización por este homicidio que conmociona a la región y el país «Invitamos a toda la comunidad a sumarse», expresaron en la convocatoria familiares y amigos.

La movilización será a las 18, en la plaza San Martín. Se trata de la segunda marcha. La primera fue el pasado 9 de mayo. «Por el pedido de Justicia para Julián Dobra y pedir seguridad en nuestra ciudad», dice la convocatoria.

Tras dos semanas de intensa búsqueda, Julián Dobra fue hallado sin vida, con dos disparos en la cabeza, en una zona de bardas al norte de la ciudad.

Nueva línea de investigación en el crimen de Julián Dobra en Roca

En una entrevista reciente que brindó Tomás Dobra, papá de la víctima, expuso una nueva línea de investigación: el entorno laboral de Julián, quien trabajaba como seguridad nocturno en un cementerio privado de la ciudad. Su padre denunció que días antes de su desaparición había tenido problemas allí.

En diálogo con Ricardo Canaletti en un segmento en el programa «Cámara del Crimen», emitido por TN, Tomás Dobra contó que de los cinco acusados, solo identificaba a Julio César Salgado y Walter Méndez. “Los conozco porque tuvieron relación con Julián hace años, cuando él vivía en el barrio 36 Viviendas con su madre. No eran amigos. Después, él se fue a Bariloche a estudiar, y solo en el último año y medio los volví a ver cerca de él”, describió en la entrevista.

Además, volvió a apuntar contra la investigación. “Mi problema no es con la policía. Con ellos no tuve una mala experiencia. Lo desagradable fue con la fiscalía. Les faltó capacidad para distinguir entre una desaparición común y lo que estaba pasando con Julián. Yo quise aportar datos y no me escucharon”, señaló.

El abogado querellante Oscar Pineda explicó que los tres mayores fueron imputados por homicidio simple doblemente agravado: por el uso de arma y por la participación de menores. Los dos adolescentes, por su parte, enfrentan la calificación de homicidio simple agravado por el uso de arma, en calidad de partícipes secundarios. Todos permanecen detenidos con prisión preventiva por cuatro meses.