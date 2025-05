El papá de Julián Dobra habló del crimen en Roca con Ricardo Canaletti y reveló otra línea de investigación

El crimen de Julián Dobra, el joven asesinado brutalmente y arrojado en las bardas del norte de Roca, sigue conmoviendo a la región. Ahora también conmueve al país. Este sábado, el reconocido periodista Ricardo Canaletti dedicó un segmento completo en su programa «Cámara del Crimen» (emitido por TN) para analizar el caso y entrevistar, en vivo, a Tomás Dobra, padre de la víctima, y al abogado querellante Oscar Pineda.

La aparición en medios nacionales no solo visibilizó el reclamo de justicia, sino que además expuso una nueva línea de investigación: el entorno laboral de Julián, quien trabajaba como seguridad nocturno en un cementerio privado de la ciudad. Su padre denunció que días antes de su desaparición había tenido problemas allí.

«Nos obligan a hacer lo que no deberíamos hacer», la editorial de Ricardo Canaletti sobre el crimen de Julián Dobra

Con dureza, Canaletti inició el segmento con una breve editorial. En su introducción, criticó el accionar de los investigadores y sostuvo que «una vez más, la familia tuvo que hacer de periodista, de perito, de investigador… porque quienes deberían hacerlo, no lo hacen».

El periodista recordó que solo después de que la familia comenzara a hablar con los medios de comunicación e hiciera pública la historia, se llevaron adelante 20 allanamientos y se detuvo a cinco personas.

Entre los detenidos, hay tres mayores y dos menores. El periodista hizo hincapié en que al menos uno de los imputados era conocido de Julián, algo que el padre confirmó más tarde.

«No eran amigos, pero lo conocían de años atrás», dijo el papá de Julián Dobra

Durante el programa, Tomás Dobra contó que de los cinco acusados, solo identificaba a Julio César Salgado y Walter Méndez. “Los conozco porque tuvieron relación con Julián hace años, cuando él vivía en el barrio 36 Viviendas con su madre. No eran amigos. Después, él se fue a Bariloche a estudiar, y solo en el último año y medio los volví a ver cerca de él”, detalló.

También recordó el sufrimiento de su hijo al momento del crimen, y se quebró al pensar en la brutalidad con la que fue atacado. «No quiero imaginarme lo que habrá vivido mi hijo cuando le hicieron todo esto«, dijo con la voz entrecortada.

La investigación y la crítica a la Fiscalía

El abogado querellante Oscar Pineda explicó que los tres mayores fueron imputados por homicidio simple doblemente agravado: por el uso de arma y por la participación de menores. Los dos adolescentes, por su parte, enfrentan la calificación de homicidio simple agravado por el uso de arma, en calidad de partícipes secundarios.

Todos permanecen detenidos con prisión preventiva por cuatro meses. Sin embargo, la causa atraviesa un momento importante: las defensoras de los acusados presentaron impugnaciones a las imputaciones y pidieron la revisión de las preventivas. Este martes se realizará una audiencia que podría modificar el rumbo del proceso.

“Mi problema no es con la policía. Con ellos no tuve una mala experiencia. Lo desagradable fue con la fiscalía. Les faltó capacidad para distinguir entre una desaparición común y lo que estaba pasando con Julián. Yo quise aportar datos y no me escucharon”, volvió a criticar con firmeza Tomás Dobra.

La pista del cementerio privado

Una de las revelaciones más impactantes del programa fue la línea de investigación que el propio padre trajo a la luz. Julián trabajaba de noche como seguridad en el cementerio privado «Parque Las Fuentes», y según contó, había tenido ciertos conflictos en ese entorno pocos días antes de desaparecer.

“Específicamente, él cuidaba ese cementerio desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Desde mi perspectiva, la fiscalía no removió en esa línea de investigación. Con la gente del cementerio, él había tenido algunas cuestiones”, explicó. No quiso dar más detalles por tratarse de una hipótesis todavía en etapa de análisis.

Canaletti también puso en duda la calificación inicial del delito y preguntó por qué no se imputó aún el agravante de alevosía, dada la violencia y la indefensión de la víctima. Pineda respondió que la formulación de cargos es provisoria y que están en condiciones de reformular las imputaciones a medida que se incorporen nuevas pruebas.

Una audiencia clave este martes

Mientras tanto, la causa se encuentra en una etapa procesal crítica. Las defensoras de los imputados presentaron un pedido de impugnación para que se revisen las prisiones preventivas y las calificaciones legales. Argumentaron que no se cumplieron los requisitos procesales para formular los cargos tal como se hizo.

La respuesta de la fiscalía y de los querellantes aún está pendiente, y este martes al mediodía está prevista una audiencia clave, en la que un nuevo juez deberá escuchar a las partes y decidir si se mantiene el rumbo del proceso o si debe retroceder.

Sobre el cierre del programa, Tomás Dobra agradeció el espacio y reconoció que está viviendo “los peores días” de su vida. Su dolor se mezcla con la necesidad de justicia y con la convicción de que su hijo no puede haber muerto de esa manera sin que los responsables respondan por ello.