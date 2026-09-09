Tarta de zapallitos sin masa: una receta fácil, liviana y llena de sabor

Los zapallitos son una de esas verduras que permiten resolver una comida de manera sencilla y versátil. En esta preparación son los protagonistas de una tarta sin masa, una alternativa práctica para aprovechar vegetales frescos y preparar un plato que puede disfrutarse tanto caliente como frío.

La receta lleva pocos ingredientes y no requiere preparar una masa. El resultado es una tarta suave, dorada por fuera y cremosa por dentro, ideal para acompañar con una ensalada o servir como plato principal.

Ingredientes

4 zapallitos

1 cebolla

3 huevos

150 g de queso cremoso

3 cucharadas de queso rallado

2 cucharadas de harina

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada, opcional

Cómo preparar la tarta de zapallitos sin masa

Lavar bien los zapallitos y cortarlos en cubos pequeños o en láminas finas. Picar la cebolla y el ajo.

Calentar una sartén con el aceite y saltear la cebolla junto con el ajo. Agregar los zapallitos y cocinar durante unos minutos hasta que estén tiernos. Es importante dejar que pierdan parte de su líquido para evitar que la tarta quede demasiado húmeda.

Retirar del fuego y dejar entibiar. En un recipiente, batir los huevos y agregar la harina, el queso rallado, sal, pimienta y, si se desea, una pizca de nuez moscada.

Incorporar los zapallitos y mezclar. Volcar la preparación en una fuente para horno previamente aceitada y distribuir por encima el queso cremoso en pequeños trozos.

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme.

Dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir.