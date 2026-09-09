Tarta de zapallitos sin masa: una receta fácil, liviana y llena de sabor
Una alternativa práctica para aprovechar los zapallitos y resolver una comida sin complicaciones. Esta tarta sin masa combina verduras, huevo y queso en una preparación fácil, económica y llena de sabor.
Los zapallitos son una de esas verduras que permiten resolver una comida de manera sencilla y versátil. En esta preparación son los protagonistas de una tarta sin masa, una alternativa práctica para aprovechar vegetales frescos y preparar un plato que puede disfrutarse tanto caliente como frío.
La receta lleva pocos ingredientes y no requiere preparar una masa. El resultado es una tarta suave, dorada por fuera y cremosa por dentro, ideal para acompañar con una ensalada o servir como plato principal.
Ingredientes
- 4 zapallitos
- 1 cebolla
- 3 huevos
- 150 g de queso cremoso
- 3 cucharadas de queso rallado
- 2 cucharadas de harina
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada, opcional
Cómo preparar la tarta de zapallitos sin masa
Lavar bien los zapallitos y cortarlos en cubos pequeños o en láminas finas. Picar la cebolla y el ajo.
Calentar una sartén con el aceite y saltear la cebolla junto con el ajo. Agregar los zapallitos y cocinar durante unos minutos hasta que estén tiernos. Es importante dejar que pierdan parte de su líquido para evitar que la tarta quede demasiado húmeda.
Retirar del fuego y dejar entibiar. En un recipiente, batir los huevos y agregar la harina, el queso rallado, sal, pimienta y, si se desea, una pizca de nuez moscada.
Incorporar los zapallitos y mezclar. Volcar la preparación en una fuente para horno previamente aceitada y distribuir por encima el queso cremoso en pequeños trozos.
Llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme.
Dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir.
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