Julián Álvarez, otra vez titular: asistencia y participaciones claves en el duelo entre Atlético y Liverpool

La vuelta a la titularidad del argentino Julián Álvarez en Atlético de Madrid es una de las principales atracciones en el Anfield Stadium de Inglaterra, donde el Colchonero visita a Liverpool por la primera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

El delantero de la Selección se presenta en el «once» titular del Cholo Simeone después de mucho tiempo y de semanas muy convulsionadas tras los tire y aflojes con la dirigencia del Colchonero, por su expreso deseo de abandonar el club y emigrar a Barcelona.

¡QUÉ PASE METIÓ JULIÁN! Asistencia TOP de la Araña para dejar mano a mano a Llorente que no falló y anotó el 1-0 de Atlético de Madrid vs. Liverpool en Anfield.



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En ese contexto, ante la imposibilidad de llevar a cabo su plan, la Araña, que solo participó en dos de los cuatro partidos que disputó el Atleti en el semestre (en ambas, de suplente), dio el brazo a torcer y volvió a ponerse a disposición del DT, que hoy decidió incluirlo desde el arranque en el choque ante el conjunto inglés de Alexis Mac Allister.

En los primeros 45 minutos, Álvarez se mostró activo, con participaciones claves en el frente de ataque Colchonero y siendo clave en la apertura del marcador, tras asistir al español Llorente para el 1-0 del conjunto madrileño, que también tiene al cordobés Cuti Romero titular en defensa,

¡HIZO VOLAR A ALISSON! Espectacular atajada del arquero de Liverpool tras el tremendo remate de Julián Álvarez en Anfield.



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Minutos más tarde, casi promediando el primer lapso, Julián tuvo su gran chance: un feroz remate desde afuera del área que brillantemente tapó el arquero brasileño Alisson, otra de las más claras del partido hasta el momento.

Sobre el cierre del primer tiempo, el equipo local llegaría al empate a través del húngaro Szoboszlai, tras una exquisita asistencia de taco del uruguayo Ronald Araujo. Y en el inicio del complemento, el argentino Mac Allister, que en la previa mostró su descontento con la dirigencia, marcó un terrible golazo para el 2-1 de Liverpool.