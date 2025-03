La trama detrás del femicidio de Agostina Jalabert: un «error» demoró el avance del caso en la justicia

El pasado 23 de marzo, Agostina Jalabert hubiese apagado 33 velas. Quizás rodeada de amigos, con la risa que caracterizaban sus fotografías, celebrando una vida que comenzó en Carmen de Patagones y había decidido reconstruir lejos de la violencia que alguna vez vivió en una relación. Pero no hubo fiesta ni brindis. Lo que dejó su crimen no fue más que una ausencia insoportable para su familia, un reclamo de justicia que se repite con la misma intensidad desde hace dos años.

Su historia no es una más. No es solo un nombre en la estadística de femicidios. Lo que su familia relató es la historia de una mujer que se había animado a empezar de nuevo, a construir una vida lejos de su expareja de Viedma, Juan Manuel Reverter. Pero él volvió. Y esa reaparición marcó el principio del fin.

Del final para reconstruir un principio: la madrugada en Playa del Carmen

La mañana del 18 de febrero de 2023, Candela Jalabert encontró a su hermana sin vida en el baño del departamento que compartía con Reverter. La puerta estaba trabada desde adentro y según la reconstrucción de su familia, la expareja de Agostina se mostró evasivo al momento del hallazgo.

Horas después, Candela encontraría a Agostina sin vida en el baño. La escena era aterradora: la perrita de la víctima fue quien la guio hacia el cuerpo de su hermana que colgaba de un toallero de apenas 1,20 metros de altura. «Tenía golpes», aseguran quienes vieron la autopsia.

«Nuestra vida quedó congelada ese 18 de febrero de 2023. Parece que todo hubiese ocurrido ayer», describió Carolina Gianni, mamá de Agostina Jalabert, quien accedió a una entrevista exclusiva con Diario RÍO NEGRO.

Si bien había sospechas y la escena tenía indicios de un femicidio, la justicia mexicana avanzó en el caso en cuestión de horas como un suicidio.

No obstante, las miradas de la familia de la modelo se dirigieron a Juan Manuel Reverter. Él estaba en el departamento, pero su reacción fue fría, evasiva. No llamó a la policía. No avisó, apenas balbuceó que no sabía dónde estaba Agostina cuando Candela le preguntó.

El entorno de la influencer nunca dejó de pedir justicia por Agostina Jalabert. Foto Gentileza.

Su muerte fue interpretada como un «suicidio». «No aplicaron el protocolo de femicidio», aclaró Carolina. Y lo más preocupó a los Jalabert: Reverter salió libre y se fue del país, sin que nadie le hiciera una sola pregunta.

Meses después el fiscal general del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, le confirmó a la abogada de la familia Jalabert sobre la reorientación del caso y la intervención de la Mesa Especial de Feminicidios y Violencia de Género de Cancún en la investigación.

Las grietas de la justicia

Desde ese día, la familia de Agostina pelea contra la impunidad. Su madre se convirtió en la voz de un reclamo que sigue vigente. «Siempre vamos a ser cinco, porque en mi cabeza sigue estando«, repitió.

Con una mezcla de dolor y rabia, pidió audiencias, conformó un equipo legal en otro país y logró que la Cancillería argentina interviniera. Insistió hasta que la Justicia de México encausó el hecho como femicidio (o feminicidio, como dicen en suelo mexicano).

Pero el tiempo pasa y el proceso avanza con una lentitud desesperante. Juan Manuel Reverter sigue libre en Argentina. En noviembre de 2023, fue citado a declarar ante la Justicia Federal, pero la audiencia fue un escándalo: no se grabó ni se transcribió su testimonio de más de cuatro horas. Todo ese tiempo, hablando sin que quede registro de lo que dijo. Un «error» que le dio nueve meses de ventaja.

Agostina, apasionada por la moda y la fotografía, compartía su mundo a través de las redes sociales.

«Un desastre. Nos perjudicó muchísimo porque estuvimos meses hasta que le volvieran a tomar declaración», señaló Carolina. La nueva declaración llegó en la segunda mitad del 2024, pero no llegó sola.

Tras el polémico error del responsable de la audiencia, el fiscal actuante en México pidió que se realice nuevamente y se volvió a tomar declaración a finales de julio de 2024. La misma estuvo a cargo del secretario Marcelo Estévez. Ese segundo testimonio sí fue registrado y se giró la correspondiente transcripción a la justicia mexicana.

Las sombras del pasado

Carolina fue quien contó que antes del crimen, Agostina y Reverter habían tenido una relación marcada por la violencia psicológica. Ella había conseguido alejarse, pero en diciembre de 2022 él volvió a aparecer en su vida. Se reencontraron en México y lo que al principio parecía un acercamiento inofensivo terminó en tragedia.

En los últimos días, su entorno notó cambios en Agostina. Estaba inquieta, con una angustia difícil de disimular. Candela, su hermana, había llegado a visitarla en vacaciones. No imaginó que, días después, encontraría su cuerpo sin vida.

Agostina Jalabert, la influencer y modelo que soñaba con una nueva vida lejos de la violencia. Foto Gentileza.

Por su parte, la pareja de Agostina no pudo ser localizada y la familia de la influencer sostiene que se escondió con ayuda de sus padres, a pesar de que no existe una orden de detención. «Nunca dio la cara», insistieron.

Expectativas de una resolución judicial que llega lento

Germán Jalabert, abogado y tío de la víctima, es quien oficia como nexo entre los letrados que llevan adelante la querella y por eso detalló la actualidad judicial del caso. «Prácticamente está terminando la etapa de recolección de pruebas. Nosotros (la familia) esperamos que se cierre esta etapa con el fiscal requiriendo se vincule a Reverter al proceso como imputarlo de femicidio», indicó.

«Las pruebas se han producido casi todas. Por lo que entiendo, ya se que estamos próximos al cierre», reafirmó Germán y agregó que faltaría que el fiscal esté «tan convencido como nosotros de que existen pruebas sobradas para imputarlo por femicidio». «Esperamos tener novedades pronto», cerró.

«Creo que estamos cada vez más cerca de que este tipo caiga», dijo Carolina, con mucho convencimiento. Es que, los Gianni y Jalabert saben que están frente a un proceso largo.

La mamá de la modelo también indicó que el cambio en la Fiscalía mexicana le dio otro impulso a la causa. «Fue muy favorable», dijo y aseguró que tienen «muchas esperanzas con este fiscal nuevo».

Lo cierto es que, con un proceso de investigación que fue aportando datos continuamente, todo parece encaminarse a resolver el crimen bajo esa carátula. «Dicen que justicia lenta no es justicia, pero no nos queda otra que esperar sus tiempos. Ni hablar de que es en otro país», concluyó Gianni.

Mientras tanto, el principal sospechoso sigue libre en Argentina. Y la ausencia de Agostina en la región, pesa cada día más.