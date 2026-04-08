Robo violento en un supermercado de Neuquén: extienden las prisiones preventivas a los imputados

Extienden prisión preventiva a dos imputados por un violento robo con martillo en Neuquén que dejó una víctima con graves heridas.

La Justicia de Neuquén resolvió extender la prisión preventiva de un hombre y una mujer imputados por un violento robo ocurrido en un supermercado, en el que una de las víctimas resultó gravemente herida tras ser atacada con un martillo. La decisión fue adoptada durante una audiencia en la que el asistente letrado Luciano Vidal solicitó la prórroga del plazo de investigación y de las medidas de coerción. El planteo fue acompañado por la defensa y finalmente avalado por el juez de garantías Juan Guaita.

Un ataque con extrema violencia

El hecho ocurrió el 1 de diciembre de 2025 por la noche, en el interior de un hipermercado Carrefour de la ciudad de Neuquén. Según la acusación, los imputados protagonizaron al menos cuatro robos contra trabajadores del establecimiento.

Para concretarlos, utilizaron un martillo como arma impropia, con el que redujeron a las víctimas, les sustrajeron teléfonos celulares y luego las ataron en el sector de carga y descarga.

En ese contexto, uno de los acusados atacó a otra persona cuando se retiraba del lugar, propinándole múltiples golpes en la cabeza que le provocaron fracturas de cráneo y lesiones de gravedad.

Fuga y detención en otra provincia

Tras cometer los hechos, ambos imputados abandonaron la ciudad, se descartaron de prendas de vestir y del arma utilizada, y lograron huir de la provincia.

Días después, fueron localizados y detenidos en Puerto Madryn, lo que fue valorado por la fiscalía como un indicio claro de riesgo de fuga.

La calificación legal incluye dos robos simples y dos robos con arma impropia en concurso real, en concurso con homicidio criminis causa en grado de tentativa.

Pruebas pendientes y riesgos procesales

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que aún restan medidas de prueba relevantes, como una pericia sobre un disco rígido dañado que podría contener imágenes del ataque, estudios de ADN sobre elementos secuestrados y análisis comparativos de filmaciones.

Asimismo, remarcó que persisten los riesgos procesales que justifican la prisión preventiva. Entre ellos, el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que las víctimas son testigos directos y trabajadores del mismo lugar.

También se tuvo en cuenta que durante el hecho se dañaron cámaras de seguridad y que los imputados intentaron eliminar pruebas al huir.

Resolución judicial

Al resolver, el juez Guaita consideró que los riesgos continúan vigentes y destacó la gravedad de los hechos y la solidez de la imputación, respaldada por registros fílmicos y otras evidencias.

En ese marco, dispuso prorrogar por dos meses el plazo de investigación y mantener las prisiones preventivas. En el caso de la mujer imputada, la medida se cumple bajo modalidad domiciliaria debido a que cursa un embarazo de riesgo.

La causa continuará avanzando con nuevas pericias y producción de pruebas, mientras los imputados permanecen detenidos.