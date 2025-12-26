Seguirá en prisión uno de los imputados por el doble homicidio del barrio San Lorenzo de Cipolletti

La Justicia resolvió este viernes mantener la prisión preventiva de uno de los imputados por el doble homicidio ocurrido en noviembre en el barrio San Lorenzo, tras una audiencia de revisión de la medida cautelar. Un nuevo magistrado ratificó la decisión adoptada por la jueza de Garantías y confirmó que el acusado continuará detenido bajo las mismas condiciones y por el plazo originalmente establecido.

El imputado está acusado de haber prestado colaboración como partícipe necesario en el crimen de Juan Aníbal Seferino Cuerda y Pablo Franco Davies, ocurrido el 17 de noviembre en una vivienda de la ciudad de Cipolletti. La audiencia se desarrolló a pedido de la defensa, que buscó modificar la medida privativa de la libertad.

Durante el debate, el nuevo abogado defensor solicitó la morigeración de la prisión preventiva y propuso alternativas menos gravosas, como la colocación de un dispositivo de control satelital o, de manera subsidiaria, el arresto domiciliario. Además, cuestionó la resolución original al considerar que había sido arbitraria y basada únicamente en los argumentos de la Fiscalía.

El fiscal del caso rechazó el planteo y sostuvo que persisten los riesgos procesales que motivaron la detención. En particular, remarcó el peligro de entorpecimiento de la investigación y subrayó la necesidad de proteger a testigos que calificó como personas vulnerables.

Según la acusación, el imputado brindó refugio al presunto autor material del doble homicidio tanto antes como después del hecho y autorizó el uso del vehículo con el que se movilizó. El fiscal recordó además que el acusado como autor directo del crimen se encuentra detenido con prisión preventiva firme.

Al momento de resolver, el juez de revisión explicó que la medida cautelar fue dictada con fundamentos suficientes y aclaró que no se trata de un anticipo de pena. Señaló que, aunque la prisión preventiva es la medida más gravosa, resulta adecuada en función de las características del caso.

“El plazo de cuatro meses no fue cuestionado oportunamente y la situación procesal no ha variado”, expresó el magistrado, quien confirmó que el imputado continuará alojado en las mismas condiciones en las que se encuentra actualmente.

Tras la resolución, el defensor dejó planteada la reserva de impugnación, lo que habilita una eventual revisión de la decisión por parte de otro juez en una instancia superior.

El hecho investigado ocurrió el 17 de noviembre de 2025 en una vivienda ubicada en la calle Río Gallegos 174. Juan Aníbal Seferino Cuerda, de 54 años, fue hallado sin vida en el interior del domicilio, mientras que Pablo Franco Davies, de 34, falleció horas más tarde en el hospital Pedro Moguillansky, a raíz de quemaduras que afectaban más del 80% de su cuerpo.

Por el doble crimen, una persona permanece detenida acusada de ser el autor material, imputada por homicidio agravado por alevosía y por el uso de un medio idóneo para crear un peligro común y procurar la impunidad, mientras avanza la investigación para determinar el grado de responsabilidad del resto de los involucrados.