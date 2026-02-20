Fallo histórico en Neuquén: la Justicia ordenó a Swiss Medical garantizar el tratamiento de Alison Calfunao

La Justicia Federal de Neuquén dictó un fallo considerado histórico en favor de Alison Calfunao, una joven trasplantada de corazón que desde hace meses denunciaba el incumplimiento de su prepaga en la provisión de medicamentos y estudios indispensables para sobrevivir.

A través de una medida cautelar, la jueza Carolina Pandolfi ordenó a Swiss Medical garantizar la cobertura integral de su tratamiento, incluyendo medicación inmunosupresora, controles de alta complejidad y traslados a Buenos Aires.

El «calvario» que vive Alison Calfunao tras la operación

El abogado de la joven, Mariano Mansilla, explicó en diálogo radial que Alison venía atravesando “un verdadero calvario” por la falta de respuesta de la empresa. Según detalló, debía consumir entre 20 y 30 pastillas diarias para mantener estable el órgano trasplantado, además de realizarse biopsias cardíacas periódicas en la capital del país.

Hasta ahora, la situación era contenida de manera precaria por el sistema público de salud neuquino, a partir de gestiones informales y de la voluntad de los equipos hospitalarios, pese a los altos costos del tratamiento.

El abogado de Alison Calfunao, Mariano Mansilla. Foto: archivo.

La resolución judicial no solo busca garantizar el acceso inmediato a la atención médica, sino también darle previsibilidad a la paciente. Mansilla remarcó que, al tratarse de una orden de la Justicia Federal, queda firme y permite exigir su cumplimiento sin necesidad de recurrir a nuevos amparos ante cada demora.

Incluso, señaló que la medida habilita a solicitar el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. “Esto le devuelve a Alison la posibilidad de proyectar una vida más o menos normal”, resumió.

En paralelo al frente sanitario, el caso mantiene abierto un fuerte conflicto en el ámbito penal. En la Justicia provincial se investiga una presunta mala praxis vinculada a la falla cardíaca que derivó en el trasplante de urgencia.

Caso Calfunao: acusaciones contra el fiscal y pedido de apartamiento

En ese marco, la querella cuestiona el desempeño del fiscal interviniente, al que acusa de no impulsar pruebas fundamentales. El punto más sensible es la negativa a peritar el corazón original que le fue extraído a la joven durante la intervención.

Para la defensa, ese órgano constituye la principal evidencia para determinar qué ocurrió antes del trasplante. Mansilla reveló que propusieron como perito al reconocido patólogo José Milei, pero que el fiscal desestimó la medida por considerarla “irrelevante”.

Hasta el momento, solo existe un informe general del Hospital Italiano de Buenos Aires, que, según la querella, no responde a los estándares requeridos en una investigación penal.

La situación de Alison Calfunao conmovió a la región. Foto: Facebook.

La controversia tendrá un nuevo capítulo el próximo 10 de marzo, cuando un juez deberá resolver si autoriza la pericia solicitada por los abogados de la familia. En ese escenario, también se evaluará el pedido de apartamiento del fiscal, al que acusan de falta de impulso y de obstaculizar el esclarecimiento de los hechos.

Mientras tanto, el fallo federal representa un alivio concreto para Alison y su entorno, después de meses de incertidumbre. Desde el Juzgado Federal N° 1 de Neuquén dejaron en claro que la cobertura médica no puede quedar sujeta a demoras administrativas ni a disputas comerciales cuando está en juego la vida de una persona. El caso vuelve a poner en el centro del debate el rol de las prepagas y la necesidad de un control efectivo del Estado sobre el cumplimiento de sus obligaciones.