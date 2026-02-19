AFA: citaron a indagatoria a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino por presunta retención indebida de aportes
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de aportes impositivos y previsionales.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga la presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de seguridad social.
La medida se tomó luego de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), encabezada por Andrés Vázquez, que había solicitado la citación de los directivos y otros dirigentes de la AFA en un expediente que analiza presuntas irregularidades en el manejo de retenciones realizadas a terceros.
Según la denuncia, la AFA habría descontado aportes impositivos y previsionales que no fueron depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, por un monto estimado en $19.353.546.843,85.
La presentación judicial sostiene que existe un “grado de sospecha suficiente” para convocar a los involucrados en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.
La denuncia original fue presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada seis días después. La investigación abarca 69 hechos independientes ocurridos durante el período bajo análisis, según fuentes judiciales.
Con información de Infobae
