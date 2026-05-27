Bizcochuelo marmolado: una receta clásica, fácil y perfecta para la merienda
Con ingredientes básicos y un paso a paso sencillo, este bizcochuelo marmolado conquista por su sabor y textura.
El bizcochuelo marmolado es uno de los clásicos más elegidos para acompañar el mate, el café o la chocolatada. Su combinación de vainilla y chocolate crea un efecto visual atractivo y un sabor suave que gusta a grandes y chicos.
Además de ser simple de preparar, esta receta requiere ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina.
Ingredientes
- 3 huevos
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de aceite
- 1 taza de leche
- 2 tazas de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 cucharadas de cacao en polvo
Paso a paso
- Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
- Agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
- Incorporar la harina leudante poco a poco y mezclar bien.
- Dividir la preparación en dos partes iguales.
- A una de las partes agregarle el cacao en polvo y mezclar.
- Enmantecar y enharinar un molde.
- Volcar alternando capas de mezcla de vainilla y chocolate.
- Con un cuchillo hacer movimientos suaves para formar el efecto marmolado.
- Llevar a horno precalentado a 180 grados durante 40 a 45 minutos.
Consejos para que salga perfecto
- No abrir el horno antes de los 30 minutos de cocción.
- Se puede agregar chips de chocolate o nueces.
- Para comprobar la cocción, pinchar con un palillo: debe salir seco.
El bizcochuelo marmolado se destaca por su textura esponjosa y su sabor casero. Es una receta económica, rápida y rendidora que nunca falla en reuniones familiares o meriendas improvisadas.
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