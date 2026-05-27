Bizcochuelo marmolado: una receta clásica, fácil y perfecta para la merienda

Una opción ideal para quienes buscan una receta casera, rica y lista con pocos ingredientes. Foto ilustrativa.

El bizcochuelo marmolado es uno de los clásicos más elegidos para acompañar el mate, el café o la chocolatada. Su combinación de vainilla y chocolate crea un efecto visual atractivo y un sabor suave que gusta a grandes y chicos.

Además de ser simple de preparar, esta receta requiere ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina.

Ingredientes

3 huevos

1 taza de azúcar

1/2 taza de aceite

1 taza de leche

2 tazas de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de cacao en polvo

Paso a paso

Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Incorporar la harina leudante poco a poco y mezclar bien. Dividir la preparación en dos partes iguales. A una de las partes agregarle el cacao en polvo y mezclar. Enmantecar y enharinar un molde. Volcar alternando capas de mezcla de vainilla y chocolate. Con un cuchillo hacer movimientos suaves para formar el efecto marmolado. Llevar a horno precalentado a 180 grados durante 40 a 45 minutos.

Consejos para que salga perfecto

No abrir el horno antes de los 30 minutos de cocción.

Se puede agregar chips de chocolate o nueces.

Para comprobar la cocción, pinchar con un palillo: debe salir seco.

El bizcochuelo marmolado se destaca por su textura esponjosa y su sabor casero. Es una receta económica, rápida y rendidora que nunca falla en reuniones familiares o meriendas improvisadas.