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Bizcochuelo marmolado: una receta clásica, fácil y perfecta para la merienda

Con ingredientes básicos y un paso a paso sencillo, este bizcochuelo marmolado conquista por su sabor y textura.

Redacción

Por Redacción

Una opción ideal para quienes buscan una receta casera, rica y lista con pocos ingredientes. Foto ilustrativa.

Una opción ideal para quienes buscan una receta casera, rica y lista con pocos ingredientes. Foto ilustrativa.

El bizcochuelo marmolado es uno de los clásicos más elegidos para acompañar el mate, el café o la chocolatada. Su combinación de vainilla y chocolate crea un efecto visual atractivo y un sabor suave que gusta a grandes y chicos.

Además de ser simple de preparar, esta receta requiere ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 1 taza de azúcar
  • 1/2 taza de aceite
  • 1 taza de leche
  • 2 tazas de harina leudante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 2 cucharadas de cacao en polvo

Paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
  2. Agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
  3. Incorporar la harina leudante poco a poco y mezclar bien.
  4. Dividir la preparación en dos partes iguales.
  5. A una de las partes agregarle el cacao en polvo y mezclar.
  6. Enmantecar y enharinar un molde.
  7. Volcar alternando capas de mezcla de vainilla y chocolate.
  8. Con un cuchillo hacer movimientos suaves para formar el efecto marmolado.
  9. Llevar a horno precalentado a 180 grados durante 40 a 45 minutos.

Consejos para que salga perfecto

  • No abrir el horno antes de los 30 minutos de cocción.
  • Se puede agregar chips de chocolate o nueces.
  • Para comprobar la cocción, pinchar con un palillo: debe salir seco.

El bizcochuelo marmolado se destaca por su textura esponjosa y su sabor casero. Es una receta económica, rápida y rendidora que nunca falla en reuniones familiares o meriendas improvisadas.


Temas

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Cómo hacer

Receta fácil

El bizcochuelo marmolado es uno de los clásicos más elegidos para acompañar el mate, el café o la chocolatada. Su combinación de vainilla y chocolate crea un efecto visual atractivo y un sabor suave que gusta a grandes y chicos.

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