Amenazó a la policía con un hacha tras un violento hecho en Cipolletti y le formularon cargos

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos contra un hombre que protagonizó un violento episodio familiar en el Distrito Vecinal Noreste (DVN) de Cipolletti. El imputado no solo provocó destrozos en la vivienda que compartía con sus allegados, sino que además enfrentó a los efectivos policiales empuñando un hacha.

La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo en la mañana de este lunes en las instalaciones del Foro Penal de Cipolletti.



Tensión en el Distrito Vecinal Noreste: los hechos

Según la acusación fiscal, el grave incidente comenzó este domingo alrededor de las 7:30 de la mañana. Una llamada telefónica alertó a la policía sobre un hombre en estado de extrema exaltación que estaba provocando serios daños materiales dentro de una propiedad.

Personal de la Subcomisaría 68 arribó al lugar e ingresó a la vivienda con la expresa autorización del propietario, intentando mediar y calmar la situación.

Lejos de deponer su actitud, el acusado tomó un hacha y comenzó a amenazar de muerte a los uniformados para evitar que intervinieran.

Debido al peligro inminente, se solicitó el apoyo de los efectivos de la Subcomisaría 79, quienes montaron un rápido operativo dentro del inmueble, logrando reducir y aprehender al agresor de inmediato.

Imputación penal y medidas cautelares

Durante la mañana de hoy, la fiscal de turno Alejandra Altamira y la fiscal adjunta Florencia Piantoni imputaron formalmente al sujeto por el delito de resistencia contra la autoridad en concurso ideal con amenazas calificadas, en calidad de autor.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal advirtieron que el acusado ya se encontraba bajo el cumplimiento de pautas de conducta dictadas en el mes de marzo por otra causa judicial. Ante este antecedente, solicitaron que el hombre deba presentarse semanalmente en una comisaría para garantizar que permanezca a derecho durante el proceso.

La defensa oficial del imputado no presentó objeciones respecto a los hechos narrados, a la calificación legal ni a las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía.

Finalmente, tras escuchar a las partes, la Jueza de Garantías interviniente dio por formulados los cargos, dispuso la obligación de las presentaciones semanales y habilitó formalmente la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.