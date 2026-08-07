Ley de Propiedad Privada: el Gobierno admite fallas de comunicación y prepara cambios para conseguir apoyo en Diputados

Tras la media sanción que obtuvo en el Senado, el Gobierno reconoció errores en la estrategia de comunicación y en los tiempos de tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuya versión final debió ser modificada para reunir los apoyos necesarios.

En el oficialismo calificaron como una “victoria pírrica” el resultado de la sesión, luego de que el proyecto perdiera los artículos vinculados con la venta de tierras a extranjeros y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego por falta de respaldo parlamentario.

“Peor era que no saliera. El proyecto, al ser grande, tiene muchas cosas más importantes. Depende cómo lo quieras mirar”, señaló a Noticias Argentinas un integrante de la mesa política del Gobierno.

Críticas a la estrategia de comunicación

Dentro de La Libertad Avanza también reconocieron que la iniciativa no fue explicada correctamente y que hubo una demora en los tiempos del debate.

“Los temas, una vez que vas al recinto, tienen que estar cocinados antes. ¿Puede haber imprevistos? Claro, pero tenés que acotar el riesgo”, señaló un referente legislativo.

En una línea similar se había expresado la senadora Patricia Bullrich, quien atribuyó parte de la demora a la polémica generada por Manuel Adorni y el Mundial 2026. “Esta ley vino un poco endiablada”, había admitido.

El oficialismo ahora busca trasladar el proyecto a la Cámara de Diputados, donde tiene previsto tratarlo el miércoles 26 de agosto, junto con otras iniciativas, con el objetivo de obtener la sanción definitiva.

“Lo bueno es que salimos para adelante y se pudo cerrar el capítulo en el Senado. Avanzamos, eso es lo importante. A cómo veníamos pensé que no salía nada”, sostuvo un funcionario cercano a Karina Milei.

Un proyecto que llegó al recinto con varias versiones

En la Casa Rosada consideran que el proyecto original diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, era “muy ambicioso”. Esa complejidad habría contribuido a que la iniciativa atravesara 16 versiones de redacción y cuatro intentos antes de conseguir una aprobación parcial.

Dentro del oficialismo también identificaron un problema más amplio en la comunicación de la gestión. Algunos funcionarios hablan de una sensación de “quietud” en la dinámica del Gobierno y la atribuyen, en parte, a dificultades para transmitir las iniciativas oficiales.

“No tuvimos buenos voceros. Primero vino Sturzenegger y después estuvo Patricia, pero no se terminó de entender nada sobre el proyecto. Se mezclaron dos discusiones y hasta pasó de ‘Propiedad Privada’ a ‘Ley de Tierras’”, reconoció un legislador.

A diferencia de los proyectos de Inocencia Fiscal y de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en el Gobierno admiten que la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada careció desde el comienzo de una estrategia de comunicación definida.

“No se logró presentar en sociedad de buena manera”, señalaron desde el oficialismo, en un contexto en el que distintos referentes de la cultura y el deporte manifestaron públicamente su rechazo a la iniciativa.

Con información de Agencia N.A