Femicidio Agostina Jalabert | Reverter seguirá detenido: el juez rechazó el pedido de prisión domiciliaria

Tras una audiencia en los tribunales federales de Lomas de Zamora rechazaron el planteo presentado por la defensa.

El juez Federico Villena negó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Juan Manuel Reverter, imputado por el femicidio de Agostina Jalabert y requerido por la Justicia de México. El magistrado resolvió mantener su arresto provisorio por 60 días, en un establecimiento carcelario al considerar que existe riesgo de que pueda sustraerse del proceso.

La decisión se tomó durante una audiencia realizada este jueves 12 de noviembre en los tribunales federales de Lomas de Zamora. La defensa impugnó la resolución, que deberá ser revisada por otros jueces.

El riesgo de que eluda a la Justicia

Para rechazar el beneficio, Villena valoró la conducta de Reverter frente al proceso seguido en México. Según explicó, el requerido no se sometió a ese procedimiento pese a haber sido alertado por un funcionario de ese país. El juez consideró que esa circunstancia permite inferir que podría sustraerse de la acción de la Justicia.

También ponderó la extrema gravedad del delito que se le imputa. Con esos elementos, entendió que correspondía mantener el arresto provisorio en una cárcel.

La clave fue la alerta roja de Interpol

Durante la audiencia, la defensa reiteró sus planteos sobre un amparo presentado en México. Villena respondió que su intervención está regida por la alerta roja de Interpol y que su competencia se limita a aplicar el tratado de extradición, la ley procesal vigente y la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal.

El magistrado sostuvo que no le corresponde interpretar las sentencias de los tribunales mexicanos y afirmó que la alerta roja continúa vigente. También destacó la intervención de la fiscal Cecilia Incardona, quien permitió despejar las dudas planteadas por la defensa sobre esa notificación.

Tras el rechazo del pedido, la defensa impugnó la decisión. La resolución será examinada por los jueces de revisión.