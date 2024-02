Femicidio de Agostina Jalabert: se cumple un año sin justicia y así sigue la causa

Hoy se cumple un año de la muerte de Agostina Jalabert, la joven de Carmen de Patagones y que trabajaba como modelo e influencer. El 18 de febrero de 2023 fue hallada muerta en un departamento de Playa del Carmen en México. La policía de ese país informó el hecho como un suicidio y tras la intervención de la cancillería argentina, el caso se investiga como femicidio.

El descubrimiento lo hizo su hermana en la mañana del 18 de febrero y todos los cañones apuntan contra la pareja de la modelo de Carmen de Patagones, Juan Manuel Reverter.

Oriundo de Viedma, Reverter estaba en el departamento cuando fue hallado el cuerpo de Agostina Jalabert. La hermana encontró el cuerpo colgando de un toallero de 1,20 metros de altura, además tenía quemaduras de cigarrillo y golpes. El hombre había dicho que no sabía donde estaba su novia y fue la perrita que guió a Candela hasta el baño.

Hoy se cumple un año de la muerte de Agostina Jalabert y el caso aún no fue resuelto. El grupo Justicia por Agostina, compartió por redes un texto.

En tanto, la causa hace 15 días atrás, la abogada de la familia en México, Betina Teuly, viajó a la Argentina para reunirse con la madre y el padre de Agostina y que la causa se encuentra en la última etapa.

Reverter no fue imputado como sospechoso después de ampliar su declaración testimonial ante la justicia mexicana el 15 de noviembre del año pasado, aunque esa situación podría cambiar ya que la familia entiende que la causa va bien encaminada.

El texto completo a un año de la muerte de Agostina Jalabert

En América Latina, cada dos horas, una mujer es asesinada y arrebatada de este mundo por el simple hecho de ser mujer. En México, esta tragedia se manifiesta con una cruel regularidad de tres mujeres por día. Me pregunto ¿hasta cuándo?.

El 18 de febrero de 2023, Juan Manuel Reverter decidió arrancarnos a Agostina, sumándose así a la maldita cultura patriarcal que nos priva de otra de nuestras hijas, hermanas, amigas. Hoy, en el aniversario de su muerte, el 18 de cada mes se convierte en un recordatorio doloroso y persistente de cómo otro hombre que se creyó dueño de nuestro destino terminó siendo parte del problema.

Me pregunto qué tienen en común Agos y todas esas otras mujeres que son víctimas cada dos horas. Me pregunto por qué ella. Y entonces comprendo que podría ser yo o cualquiera de nosotras. Son mujeres que encuentran su fin en los brazos de quienes juraron amarlas. Amarlas demasiado.

Me pregunto qué hacer con este dolor. Me pregunto cómo transformarlo en lucha, en ser la voz de las que ya no pueden hablar. Me pregunto qué hubiera querido decir Agos. Me reconforta hablar con ella. Decirle cuánto la extrañamos. Me conmueve que me visite en sueños y poder recorrer cada detalle de su cara, escuchar su voz. Me pregunto porque me tengo que conformar con los recuerdos que me quedan de ella.

Mientras tanto, su femicida regresa a su vida cotidiana: viajes, surf, fiestas, tatuajes, trámites para la ciudadanía europea. Me pregunto por qué es él, quien ahora hace todo lo que Agos hubiera hecho si siguiera con vida. Me pregunto por la injusticia.

Me pregunto cuánto tiempo más su familia y amigos lo encubrirán. Me pregunto si es casualidad o alguna forma de justicia divina que todos sus amigos hombres estén teniendo hijas mujeres. ¿Se preguntan ellos también si podrían ser ellas? ¿Se les pasa por la mente criar a sus hijas libres y felices solo para que algún día un hombre, un hijo sano del patriarcado, las arrebate de sus brazos? ¿Son conscientes de que con su silencio y complicidad están perpetuando este mundo?

Me pregunto tantas cosas. Me pregunto si algún día mis preguntas tendrán respuestas. Si Juan Manuel Reverter algún día tendrá el valor de enfrentarlas.

Me pregunto cuántas más tienen que morir para que nos crean, para que nos vean, para que nos escuchen. Para no tener que nunca más tener que estar pidiendo justicia, por otra mujer asesinada.