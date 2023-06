Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el fiscal afirmó que fue asesinada el 2 de junio en casa de los Sena

El fiscal Jorge Gómez, que investiga el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, sostuvo hoy que los elementos recolectados hasta el momento indican que la joven fue asesinada en la mañana del último 2 de junio. Todo habría tenido lugar en la casa del matrimonio compuesto por el dirigente social Emerenciano Sena y Marcelo Acuña.

«La conclusión es que a Cecilia le dieron muerte ese 2 de junio en esa casa«, indicó el instructor, quien apuntó que hasta el momento se tiene al hijo del matrimonio y esposo de la joven, César Sena, como autor del femicidio y a sus padres como partícipes necesarios.

«César cometió un femicidio y no sus padres, en principio», expresó Gómez. En diálogo con TN, indicó que las evidencias señalan que Cecilia entró a la casa de los Sena poco después de las 9 de la mañana «y no salió por sus propios medios».

Por otro lado, señaló que «los teléfonos de Cecilia y César siempre se movieron juntos, hasta que se apagaron«. El fiscal, además, subrayó que la investigación concluye que desde el teléfono se enviaron mensajes a la familia cuando la joven ya no se encontraba con vida.

Uno de los elementos contra los Sena es la presunción de que le mintieron a Cecilia, al señalarle que junto a su esposo se iban a radicar en Ushuaia. «Nada de esto era real. Sin duda le habían mentido a Cecilia«, concluyó.

Gómez explicó que en la fiscalía tienen hasta el próximo 27 de junio para dictar una resolución sobre las imputaciones, que serían con prisión preventiva.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: César Sena, pareja de la joven, fue trasladado

César Sena fue trasladado esta tarde a otra comisaría dentro de Resistencia. Se evitó movilizarlo a la localidad de Charadai, por reclamo de los vecinos. El fiscal confirmó que pasó de la Comisaría Tercera a la Sexta.

La determinación se tomó porque César mantiene «demasiada charla» con su padre, Emerenciano Sena, a pesar de estar en celdas separadas y de que ambos están incomunicados.

Otro dato que se pudo corroborar en las últimas horas es que César Sena se entrevistó con un nuevo abogado. Se trata de Ricardo Osuna, el tercer defensor que asume su defensa en la causa.

«No se nos informó lo que motivó el traslado, son cuestiones manejadas tanto por la Fiscalía como el personal policial«, sostuvo Osuna en declaraciones a Ciudad TV.

Respecto al estado de salud de su cliente, señaló: «Para mí estaba normal. Fue la primera vez que me entrevisté con él. No me manifestó ninguna otra situación, ni ningún problema de salud».

Sobre la declaración de su defendido, quien según trascendidos habría solicitado hacerlo hace un par de días atrás, aseguró: «Eso lo decidiremos nosotros como estrategia de defensa, una vez que leamos el expediente».

«La idea es poder tomar contacto con el expediente y con las actuaciones y ver qué hay en concreto, más allá de lo que informan los medios. En función de eso, veremos cuál será la estrategia a seguir. En principio, declarar no porque su libertad no depende de su declaración sino de la calificación y de las pruebas que hay en el expediente», precisó el letrado.