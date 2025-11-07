Femicidio de Cecilia Strzyzowski: una perito y un bombero relataron hallazgos en el río Tragadero

En una nueva jornada del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que se desarrolla en Resistencia, declararon una perito y un bombero que participaron en los operativos de búsqueda y recolección de pruebas. Sus testimonios ante el jurado popular y el tribunal aportaron detalles sobre el hallazgo de la valija, la mochila y los restos de tela quemados, así como del dije perteneciente a la víctima encontrado en el río Tragadero.

El primero en declarar fue Augusto Esquivel, bombero de la Policía del Chaco, quien participó del rastrillaje realizado el 6 de junio de 2023 en el río Tragadero y en Campo Rossi. El testigo relató que durante esa jornada encontraron una fogata con restos blancos similares a huesos quemados. “No era una fogata común porque no había leña. Alrededor había restos blanquecinos, restos de cenizas que parecían huesos”, expresó ante el tribunal, y agregó que los fragmentos tenían la apariencia de “un cráneo”.

Esquivel también se refirió a un segundo operativo realizado a fines de junio del mismo año en la misma zona. En esa búsqueda, los rescatistas hallaron un objeto que luego fue identificado como el dije de Cecilia. “Lo hallamos escarbando centímetro por centímetro en el barro. Era un dije en forma de cruz con formas irregulares”, relató.

Por su parte, la perito Mónica Ferreyra, integrante del Gabinete Científico Judicial, brindó su testimonio sobre los análisis realizados a los elementos encontrados en distintos procedimientos. “Realicé un relevamiento fotográfico y registro de la escena de los hechos”, explicó al inicio de su declaración.

Ferreyra detalló que entre los elementos peritados se encontraban una valija, una mochila y restos de ropa quemada, hallados el 18 de junio de 2023 en un descampado del barrio Emerenciano. Según indicó, todos los objetos fueron sometidos a peritajes científicos para determinar su relación con la víctima y el hecho investigado.

Tanto las declaraciones del bombero como de la perito fueron consideradas relevantes por el tribunal, ya que refuerzan la reconstrucción del itinerario de búsqueda y los hallazgos que constituyen pruebas centrales en la causa. El juicio contra el Clan Sena y los presuntos encubridores continuará en los próximos días con nuevas testimoniales que buscan esclarecer las circunstancias del crimen de Cecilia Strzyzowski.