Avanza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco: declararon peritos y testigos

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años asesinada en junio de 2023 en Chaco, continúa sumando testimonios claves. En esta séptima jornada, declararon cuatro testigos, entre ellos peritos judiciales y un agente policial, quienes aportaron nuevos elementos al proceso que busca esclarecer el crimen.

Hasta el momento, ya declararon 19 de los 53 testigos previstos, en una etapa decisiva de producción de pruebas. Las audiencias se desarrollan desde las 8 hasta las 17 horas en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, con presencia de los imputados y sus defensas.

Cuatro testigos declararon en la jornada

Durante la audiencia, prestaron declaración el agente policial Mariano Maidana, el perito del Gabinete Científico Judicial, Gastón Miskinich, la perito Silvana Bonillo y el testigo Alex Escobar Cruz. Sus exposiciones se sumaron al cúmulo de pruebas que la Fiscalía y las querellas intentan consolidar para sostener la acusación contra César Sena y los seis coimputados.

De acuerdo con el cronograma judicial, aún restan más de 30 testigos por declarar antes del cierre de las audiencias, programado para el 20 de noviembre. En los próximos días se espera la presencia de testigos de contexto y personal técnico.

Los imputados y las acusaciones

La causa tiene siete imputados. César Sena está acusado como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron señalados como partícipes primarios del mismo delito.

Otros cuatro acusados —Fabiana González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso— enfrentan cargos por encubrimiento agravado. Según la investigación, todos habrían participado de diversas formas en la desaparición y el intento de ocultamiento del cuerpo de Cecilia.

El rol de las partes en el proceso

El tribunal cuenta con la intervención del Equipo Fiscal Especial conformado por Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez. La madre de la víctima, Gloria Romero, está representada por el abogado Gustavo Briend, mientras que la Subsecretaría de Género y Diversidad participa como querella a través del abogado Juan Ignacio Díaz.

Por su parte, las defensas son múltiples: César Sena es representado por Gabriela Tomjlenovic y Celeste Segovia; sus padres por Ricardo Osuna, Olga Mongelós y Celeste Ojeda; mientras que el resto de los acusados cuenta con la asistencia de defensores oficiales y particulares.

Testimonios que complican a César Sena

En audiencias previas, se presentaron pruebas y testimonios que habrían comprometido la situación procesal de César Sena. Una testigo relató haberlo visto con una lesión en el cuello el mismo día en que se presume ocurrió el crimen. Según su declaración, el joven le dijo que había “peleado con Cecilia” y que ella le había arrojado objetos.

Otro testigo, ex novio de la víctima, presentó ante el tribunal fragmentos de conversaciones mantenidas con Cecilia en las semanas previas a su desaparición. En uno de esos mensajes, la joven relató un episodio de violencia física dentro de la camioneta familiar, afirmando: «Me hizo la guillotina, me lastimó. Vi pasar la vida delante de mis ojitos».

Mensajes después del crimen

El mismo testigo explicó que, tras la fecha en que se presume el femicidio, recibió mensajes enviados desde el teléfono de Cecilia en los que se simulaba que ella estaba de viaje. Entre ellos, uno decía que había llegado a Ushuaia, destino que la pareja había mencionado en conversaciones previas. Para la Fiscalía, esos mensajes formaron parte de un plan de encubrimiento.

Además, otra testigo declaró haber compartido actividades políticas con Sena los días 2 y 3 de junio. Afirmó que el acusado presentó un arañón en el cuello y llevaba consigo dos celulares, ropa y un termo. Relató que al consultarle, él respondió que “había tenido una pelea con Cecilia”.

Próximas audiencias

El juicio por jurados continuará durante los próximos días, con audiencias previstas para el 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre. El proceso se encamina hacia su etapa final, con la expectativa de que antes de fin de mes el jurado popular conozca el veredicto.

El caso de Cecilia Strzyzowski se transformó en uno de los femicidios más resonantes de los últimos años en la provincia del Chaco, no solo por la gravedad del hecho, sino también por las conexiones políticas y sociales de los principales imputados.