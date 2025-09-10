Robó una tapicería en Viedma, admitió el hecho y podría recibir 10 años de prisión efectiva

Un joven enfrentó una audiencia de juicio abreviado en la que admitió haber participado en un robo agravado en una tapicería de Viedma. Tanto la Fiscalía como la Defensa Pública coincidieron en solicitar una condena de siete años de prisión. Sin embargo, debido a una condena previa que debe unificarse, la pena total ascendería a diez años de prisión efectiva.

El hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2023 en una tapicería ubicada en la intersección de las calles Bernal y Las Heras. Según la acusación, el imputado ingresó junto a otro hombre no identificado y amenazaron con una cuchilla a dos mujeres que se encontraban en el lugar. Una de ellas sostenía en brazos a su nieto de cuatro años cuando fue despojada de su cartera y su teléfono celular. A la otra víctima la arrastraron por el piso y le rompieron la riñonera para robar lo que tenía dentro.

La acusación fiscal

La calificación legal atribuida es la de coautor del delito de robo agravado por el uso de arma blanca, conforme a los artículos 45 y 166 inciso 2º del Código Penal. Para sostener la acusación, la Fiscalía presentó las denuncias de las víctimas, el testimonio de una empleada del comercio y la evidencia recolectada por la UADME, que confirmó la ubicación del acusado en el lugar mediante su tobillera electrónica.

El acta de procedimiento realizada por la Comisaría 34, el trabajo del Gabinete de Criminalística y el aporte del Cuerpo de Investigación Judicial respaldaron la imputación. Además, la colaboración de la policía de Carmen de Patagones permitió localizar al joven tras el robo.

Penas y responsabilidades

El fiscal explicó que, dado que el acusado ya cumplía una condena previa, corresponde unificar ambas penas. De este modo, la sentencia final podría llegar a diez años de prisión efectiva si el juez interviniente acepta la pretensión de las partes.

El tribunal tiene un plazo de tres días hábiles para dar a conocer la resolución final. La audiencia dejó cerrado el caso principal, aunque permanecen vinculados otros dos investigados: un joven acusado de encubrimiento, al no poder ser identificado como partícipe directo del robo, y un taxista que trasladó al acusado hasta la localidad bonaerense, también condenado por encubrimiento.

Un hecho violento en un comercio céntrico

El episodio generó gran conmoción en Viedma por la violencia ejercida contra las víctimas, en especial contra la mujer que tenía en brazos a su nieto pequeño. La Fiscalía remarcó la gravedad de la amenaza con arma blanca y el riesgo al que se expuso al niño durante el robo.

El proceso judicial ahora entra en su etapa final. Con el pedido de unificación de penas y la aceptación de los hechos por parte del acusado, el juez deberá definir si corresponde imponer la condena de diez años de prisión efectiva solicitada por la acusación.