Lo condenaron por abusar de su expareja y de una adolescente de su entorno en San Martín de los Andes

La Justicia de San Martín de los Andes declaró penalmente responsable a un hombre por dos graves hechos de abuso sexual, en un fallo que se dio a conocer tras un juicio de tres jornadas. El hombre fue encontrado culpable de agredir sexualmente a dos mujeres en diferentes momentos: una adolescente de su entorno en 2022 y la madre de su hijo en 2024.

El veredicto, que coincidió con la acusación del fiscal del caso Adrián De Lillo, representa un paso crucial para las víctimas en la búsqueda de justicia. El tribunal colegiado, encargado de la deliberación, confirmó la autoría del acusado en los dos casos de agresión sexual que sacudieron a la comunidad.

Los hechos y la gravedad de los ataques

La agresión más grave ocurrió el 14 de agosto de 2024, cerca de las 18:00, en la vivienda del imputado. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, la víctima llevó al hijo que tiene en común con el condenado a la casa de este. Aprovechando el momento, el hombre envió al niño a jugar fuera y, con violencia, forzó a la mujer a ingresar a una habitación para cometer el abuso sexual. Este ataque, perpetrado en un contexto de vulnerabilidad y aprovechamiento de los lazos familiares, es considerado de extrema gravedad por la justicia.

El segundo hecho, por el cual también fue condenado, se remonta a septiembre de 2022. Cerca de la medianoche y en el exterior de su propia casa, el hombre abusó de una adolescente de su entorno cercano.

La acusación, sostenida por las fiscales De Lillo y Sura, probó que mientras la joven subía unas escaleras, el condenado la tomó por sorpresa e intentó besarla en dos ocasiones. Ante la resistencia de la adolescente, que le advirtió que lo que hacía estaba “mal”, el hombre le pidió disculpas y la abrazó. Fue en ese momento cuando, de manera intempestiva, la tocó sin su consentimiento e intentó besarla de nuevo, provocando que la joven huyera corriendo.

Calificación legal y próximos pasos

El tribunal, integrado por la jueza Leticia Lorenzo y los jueces Maximiliano Bagnat y Juan Pablo Balderrama, coincidió de forma unánime con la acusación fiscal. El hombre fue declarado penalmente responsable por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos en calidad de autor. La calificación legal de estos delitos está estipulada en los Artículos 119 (párrafo primero y tercero) y 45 del Código Penal.

Ahora, el proceso judicial se encamina hacia la audiencia de cesura, una instancia en la que las partes presentarán sus pedidos de pena para que el tribunal defina la condena final. Además, una vez que la sentencia quede firme, el condenado será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS), una medida que busca prevenir futuras reincidencias y garantizar la seguridad de la comunidad.