Extendieron la preventiva contra el líder de la secta rusa detenido en Bariloche: hasta cuándo estará en prisión

La Justicia resolvió extender la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder ruso de la secta Ashram Shambala detenido en Bariloche. El exmilitar es investigado por trata de personas con fines sexuales y reducción a la servidumbre, delitos por los que se encuentra alojado en la cárcel de Rawson.

La medida fue tomada en una audiencia en la previa al vencimiento del plazo inicial de su prisión preventiva. El juez Gustavo Zapata consideró que la complejidad de la causa amerita mantener la detención hasta fines de este año. La acusación final podría presentarse antes de marzo de 2026, según adelantaron las autoridades judiciales.

El alcance de la investigación

En la audiencia, se precisó que Rudnev acumula pedidos de captura y procesos judiciales en distintos países, pero la Justicia argentina solo investiga los hechos ocurridos en el país. Los fiscales señalaron que se han recolectado pruebas suficientes que acreditan maniobras ilícitas vinculadas a la trata de personas y la reducción a la servidumbre.

En el mismo procedimiento en el que cayó Rudnev, fueron detenidas otras 20 personas: un hombre y 19 mujeres, en su mayoría rusas. Aunque todas recuperaron la libertad, continúan vinculadas a la causa bajo medidas cautelares. Los investigadores sospechan que podrían haber sido tanto cómplices como víctimas del líder espiritual.

Cómo se descubrió la secta en Bariloche

El caso salió a la luz a partir de una denuncia hospitalaria en Bariloche. Una mujer rusa llegó en estado de vulnerabilidad para dar a luz y la maniobra incluyó inscribir al niño como hijo de Rudnev. La estrategia buscaba blindar al líder frente a acusaciones que pesan sobre él en al menos 25 países por abusos sexuales y desapariciones.

A partir de esa denuncia se descubrió que Rudnev dirigía la secta Ashram Shambala, creada en 1989, donde se presentaba como líder espiritual. Según la investigación, mantenía bajo su control a mujeres a quienes alejaba de sus familias, despojaba de sus bienes y sometía sexualmente.

Condiciones en Bariloche y avances judiciales

En Bariloche, las mujeres no podían salir del domicilio donde permanecían encerradas, recibían raciones mínimas de alimentos y estaban incomunicadas. Tampoco tenían acceso a servicios básicos, lo que refuerza la hipótesis de reducción a la servidumbre.

El fiscal federal Fernando Arrigo lidera la investigación. Participó en los operativos de detención y aseguró tener pruebas suficientes para confirmar que existieron más víctimas en el país. Fue él quien solicitó la primera prisión preventiva contra Rudnev, ahora extendida por decisión judicial.

La investigación continuará en los próximos meses, con la posibilidad de nuevas imputaciones y acusaciones formales hacia el líder ruso y sus allegados.