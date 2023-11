Femicidio de Marisa en Allen: le dieron el alta al agresor y se espera la formulación de cargos

Tras permancer varios días en coma farmacológico, el acusado del femicidio de Marisa Galdame en Allen, Pedro Rafael Acuña (37), fue dado de alta, sigue detenido y a la espera de la formulación de cargos por el crimen de su expareja.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el fiscal Ricardo Romero brindó los detalles del avance de la investigación luego de que Acuña se recuperara favorablemente de su estado de salud. El agresor había ingresado a emergencias el lunes por la madrugada luego de ser encontrado en la escena del crimen con graves lesiones en el cuello y el abdomen, que se habría autoinfligido con la intención de quitarse la vida.

«Efectivamente, en el día de ayer al mediodía, el hospital resuelve darle el alta. Todavía debe seguir siendo objeto de curaciones y se le deben suministrar medicamentos que el hospital le recetó. Fue trasladado a la comisaría Sexta de Allen, donde se encuentra alojado en un calabozo sin compañía de otros detenidos», explicó Romero.

«Por otra parte, por el certificado médico que se le extendió al darle el alta, se pone de manifiesto que está en condiciones de participar de las audiencias propias del proceso. Así que ahora el proceso continúa normalmente y estamos ya pidiendo la audiencia de formulación de cargos que la oficina judicial nos fijará seguramente para mañana o pasado», adelantó.

Romero agregó que Acuña fue notificado formalmente de la causa, se le designó a una defensora oficial y por el momento no hay ninguna constancia en la causa en relación a los rumores y trascendidos de que no recordaría nada de lo sucedido ya que aún no declaró.

En relación a los antecedentes del caso, el fiscal indicó que existía una denuncia previa por violencia de género en el marco de la ley 3040. «No es una acción penal sino civil en la que toman intervención el Juzgado de Paz y luego el de Familia», aclaró.

La familia aún no se presentó como querellante. Romero informó que están evaluando a través de los licenciados en psicología del área de Atención a la Víctima si los hijos de la pareja estarían en condiciones de declarar en Cámara Gesell. «El interés de la Fiscalía es hacerlo pero procurando no provocarle más daño psicológico del que evidentemente deben tener», aseguró.

En relación a la fecha probable de la audiencia, Romero adelantó que a la brevedad estarán presentando el pedido para la formulación de cargos y que la Oficina Judicial «seguramente para mañana o pasado lo estará fijando de acuerdo a las agendas del defensor, del fiscal y del juez y la disponibilidad de salas».

Marisa es la cuarta víctima de femicidio en Río Negro, en lo que va de 2023, junto con Agostina Ríos, Marisa Coliman y Silvia Cabañares.

Escuchá al fiscal Ricardo Romero en “Vos al aire”, por RÍO NEGRO RADIO

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.