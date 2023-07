Doble crimen de Roca: Guiñez pidió ser trasladado porque «corre riesgo su vida en el Penal 2»

Pasaron diez días desde que se produjo el doble crimen en el barrio Stefenelli de Roca, donde resultaron víctimas Agostina Ríos (21) y Raúl «El Chule» Guiñez (61); ultimados a tiros en la casa ubicada en calle Carlos Gardel al 600.

Para el Ministerio Público Fiscal, el caso estaría casi resuelto con la detención de Martín Edwin Guiñez (29) quien es hijo de «El Chule», a quien se le atribuyen los delitos de homicidio agravado por el vínculo y femicido, que tienen pena de prisión perpetua en caso de ser condenados.

También en la misma causa se encuentra detenida Camila Zicarelli, quien es la pareja de Martín y que habría colaborado para que el sujeto se escape de la zona y de esa manera pueda evadir el accionara de la justicia tras el sangriento hecho. Le imputaron el delito de «encubrimiento agravado».

Para la fiscalía, ese día, Martín ingresó a la vivienda y con una pistola 9 milímetros asesinó a la joven de 21 años y a su propio padre.

Tras la detención de la pareja el lunes (03/06) en Lomas de Zamora y su posterior traslado a Roca en medio de un fuerte dispositivo policial, el sábado se realizó la audiencia de formulación de cargos donde finalmente la Jueza de Garantías, María Gadano, dispuso prisión preventiva para los dos imputados.

Pero en la audiencia realizada en el subsuelo de la Ciudad Judicial, hubo un dato que llamó la atención y es que la defensa de los detenidos solicitó a la magistrada el traslado de los imputados al entender que existían riesgos en los centros donde se encuentran alojados.

La defensade Zicarelli está encabezada por las defensoras oficiales Flavia Rojas y Giuliana Grippo. Si bien no brindaron detalles del lugar donde está siendo alojada, explicaron a la magistrada que allí no se producen alimentos y que no tiene las garantías adecuadas para que permanezca en ese lugar por mucho tiempo. La situación de la mujer será analizada mañana martes, en una nueva audiencia donde se evaluará si seguirá detenida o si esperará el proceso judicial en libertad.

Doble crimen de Roca: «Tiene problemas con todos»

En la misma audiencia, fue el defensor Juan Pablo Chirinos también se sumó al pedido de sus colegas del Ministerio Público de la Defensa; aunque por lo que explicó la situación de Guiñez resulta todavía más grave porque parece que en el Penal 2, de Roca, tiene o ha tenido «problemas con todos».

Es lo que detalló el abogado en la audiencia, donde dijo que en uno de los pabellones están los integrantes de la familia Echegaray donde los Guiñez ya han tenido más de un enfrentamiento por temas vinculados al narcotráfico, según reveló una fuente de la policía rionegrina consultada tras la audiencia.

Chirinos también hizo hincapié en que en otro de los pabellones se encuentran los integrantes de la familia Montecino, con quienes el único imputado también ya habría tenido problemas vinculados al mismo tipo de delitos.

El defensor finalmente le pidió a la jueza Gadano que Guiñez sea trasladado a un centro de detenciones de Choele Choel donde se encuentra «un cuñado» y donde el único imputado por el doble crimen podría encontrar un centro de detenciones que no sea hostil.

Doble crimen de Roca: estaba prófugo

Martín Guiñez tiene un antecedente que marcó su carrera delictiva vinculada a los robos y a su adicción a las drogas. El caso sigue activo porque en ese momento se le impuso una condena a 6 años y 7 meses de prisión.

El violento hecho ocurrió el 4 de marzo del 2017 en la zona de Apycar, cuando el joven -en ese entonces de 23 años- junto a otros amigos interceptaron a una pareja que había estacionado su Fiat Palio a metros del río. En un momento, redujeron a la pareja, y a uno de los jóvenes lo rociaron con nafta mientras amenazaban con prenderle fuego.

«Dejaron atada a la pareja y le desmantelaron el auto para robarles las ruedas, los espejos retrovisores y hasta el capot», indican los archivos. Luego patearon y golpearon al muchacho que estaba totalmente indefenso.

“Yo tengo problemas de adicción a la cocaína y no me di cuenta de lo que estaba haciendo, estoy haciendo tratamiento particular con medicación psiquiátrica y ya no me drogo”, dijo en la audiencia de juicio abreviado en la que aceptó la autoría del hecho.

Le impusieron 6 años y 7 meses de cárcel. Estuvo internado con prisión preventiva en un centro de rehabilitación de adicciones en La Plata, con tobillera GPS. El 3 de julio de 2021 se fugó de ese lugar.

Luego, el Juzgado de Ejecución N° 10 de Roca declaró la rebeldía y la orden de captura, con comunicaciones a migraciones, fuerzas de seguridad, Policía provincial y Federal.

Hasta el día donde se desencadenó el doble crimen, no se tenían datos concretos de que había regresado a la región.