Formularán cargos a un hombre por la muerte de su pareja: era una mujer de Cutral Co

Un hombre será acusado en una audiencia que se hará en Zapala, a las 13 por la muerte de su pareja, un mujer oriunda de Cutral Co. El varón fue detenido el domingo por la tarde, después de conocido el vuelco en el que se vio involucrado el vehículo en el que se desplazaban. La audiencia estará conducida por la jueza de Garantías, Bibiana Ojeda y se determinará qué delito le endilgará la fiscalía y cuál será su situación judicial.

Hoy, para las 13, se espera que la fiscal de caso Laura Pizzipaulo junto a la asistente letrada Margarita Ferreyra lleven adelante la acusación contra un hombre que se encuentra detenido desde el domingo por la tarde.

El hecho que se investiga ocurrió cuando la pareja se desplazaba a bordo de una camioneta y por razones que se desconocen por ahora, sufrió un vuelco. Como consecuencia del incidente la joven murió. Fue en las inmediaciones de Zapala cuando se desplazaban en el vehículo, por lo que el hecho será investigado por la fiscalía única de esa ciudad.

Se espera establecer si el hecho está contextualizado en un hecho de violencia de género. De ser así, la acusación podría encuadrarse en un presunto femicidio. La muchacha, que vivía en Cutral Co tenía dos hijos pequeños.

Una vez que concluya la audiencia se conocerán los pormenores del hecho y se resolverá la situación del hombre.