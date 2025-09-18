Fue imputada por ingresar a la casa de su expareja en Allen: tenía una orden judicial que se lo prohibía

La Justicia de Allen formuló cargos contra una mujer acusada de ingresar al domicilio de su expareja pese a una restricción vigente. Foto Captura.

El Ministerio Público Fiscal imputó a una mujer por violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial en Allen. La acusada habría ingresado sin autorización al patio de la vivienda de su expareja, incumpliendo una prohibición de acercamiento vigente.

El hecho se registró el pasado 16 de septiembre alrededor de las 13:15 en un domicilio ubicado sobre calle Los Aromos. Según la acusación, la mujer traspasó una reja e ingresó a la propiedad, a pesar de estar notificada de la restricción dictada por el Juzgado de Paz un mes antes.

Investigación judicial

Los delitos imputados son desobediencia a la autoridad y violación de domicilio, previstos en los artículos 45, 54, 150 y 239 del Código Penal. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Sexta, quienes detuvieron a la mujer tras el aviso de la víctima.

El hombre manifestó que, minutos antes de la irrupción, la imputada lo había hostigado con mensajes reiterados. Esta situación fue incorporada como parte del contexto que analiza la fiscalía en la investigación.

Posición de la defensa

Durante la audiencia, la Defensa Oficial sostuvo que existe una versión distinta de los hechos, aunque no objetó la formulación de cargos desde lo formal. La defensa anunció que presentará su teoría del caso en la etapa procesal correspondiente.

El Juez de Garantías tuvo por formulada la acusación y abrió la investigación penal preparatoria. Además, dispuso medidas cautelares adicionales para reforzar las vigentes, como la obligación de fijar domicilio y mantener la prohibición de acercamiento, además de no realizar actos de hostigamiento, ni de manera directa ni a través de terceros.

Continuidad del caso

La causa continuará en etapa de investigación mientras se recolectan pruebas y declaraciones que permitan determinar responsabilidades. El proceso judicial definirá si la mujer será llevada a juicio oral por los delitos que se le atribuyen.