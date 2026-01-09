Femicidio de Agostina Jalabert: el padre habló sobre el pedido de detención de su expareja

La causa por el femicidio de Agostina Jalabert, la modelo argentina hallada muerta en febrero 2023 en México, dio un giro definitivo hacia la búsqueda de justicia. En diálogo con TN – Todo Noticias este viernes 9 de enero 2026, su padre, Edgardo Jalabert, confirmó que la Justicia mexicana emitió el pedido de detención y una alerta roja de Interpol para localizar a Juan Manuel Reverter, quien fuera pareja de la joven y se encontraba dentro del departamento al momento del crimen.

«El tiempo de la Justicia fue lento porque hubo que dar vuelta una primera sentencia que indicaba un suicidio. Nosotros siempre supimos que era un homicidio«, expresó el papá de Agostina Jalabert. Según explicó, el avance se logró gracias a untrabajo exhaustivo de la Fiscalía de Quintana Roo, tras un recambio de autoridades motivado, en parte, por las irregularidades del caso inicial.

Femicidio de Agostina Jalabert en México: las pruebas que derribaron la hipótesis del suicidio

El testimonio de Edgardo Jalabert, papá de Agostina Jalabert, fue contundente al enumerar los hallazgos de la autopsia sobre el cuerpo de la joven y las inconsistencias en la escena del departamento en Playa del Carmen:

Evidencia de violencia: el cuerpo de Agostina presentaba múltiples traumatismos, quemaduras, hematomas craneales en la cara y signos de abuso sexual.

el cuerpo de presentaba múltiples traumatismos, quemaduras, hematomas craneales en la cara y signos de abuso sexual. El departamento trabado: cuando la hermana de la víctima llegó al lugar, la puerta estaba trabada desde el interior. Reverter tardó 15 minutos en abrir, mientras Agostina yacía en el baño.

cuando la hermana de la víctima llegó al lugar, la puerta estaba trabada desde el interior. tardó 15 minutos en abrir, mientras yacía en el baño. Gritos y omisión policial: vecinos informaron que la policía acudió dos veces al edificio la noche previa por gritos y disturbios, pero no se aplicó el protocolo de separación de pareja.

«Él dice que estaba durmiendo y no se enteró de nada, pero estaba del lado de adentro con ella«, sentenció el padre de la modelo, quien también recordó que la relación ya había tenido antecedentes de conflictos violentos en La Plata y Viedma años antes.

Búsqueda internacional por el femicidio de Agostina Jalabert en México: ¿dónde está Juan Manuel Reverter?

Actualmente, el paradero de Juan Manuel Reverter, el principal acusado por el femicidio de Agostina Jalabert, es desconocido, lo que motivó la intervención de Interpol. «Puede estar en el país o puede haber ido a Estados Unidos, lugares que habitualmente frecuentaba«, señaló el papá de la modelo.

La familia de Agostina Jalabert espera que la difusión de la alerta roja acelere la captura para que el acusado sea trasladado a México y rinda cuentas ante la fiscalía. «Al final llegó» concluyó el papá de la modelo.

Violencia de género: dónde recurrir

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.